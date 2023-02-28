Вылетела через лобовое и два часа лежала на снегу: в Петербург доставили девочку, пострадавшую в страшной аварии на трассе М-11

В Петербург вертолетом доставили девочку, пострадавшую в ДТП на трассе М-11. Фото: СПбГПМУ

В петербургский Педиатрический университет на лечение доставили 15-летнюю девочку, которая тяжело пострадала в смертельном ДТП на скоростной трассе М-11 Москва-Петербург. Авария произошла в районе города Вышний Волочек в Тверской области еще 22 февраля и унесла жизнь матери школьницы. Сама девочка получила тяжелейшие травмы.

- Девочка находилась на переднем сидении и была не пристегнута. Пострадавшая вылетела из машины и два часа пролежала на снегу. Мама пациентки погибла на месте, младший брат серьезно пострадал, - сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

По данным УГИБДД по Тверской области, виновником аварии стал водитель фуры. При перестроении он не уступил дорогу ехавшей в попутном направлении «Киа», которая столкнулась сначала с фурой, а потом отлетела в стоявший у обочины КамАЗ.

Женщина-водитель легковушки погибла на месте, а ее детей в ближайшую больницу отвезли на скорой. Младший брат школьницы пострадал тяжело, но не критично. А вот состояние девочки было крайне серьезным.

- У 15-летней девочки диагностировали отек и пробитие легких, множественные оскольчатые переломы, кровоизлияние и отек мозга, переломы костей черепа и другие травмы. Пациентка находилась в коме и была на аппарате искусственной вентиляции легких, - отмечают в университете.

Врачи центральной райбольницы Вышнего Волочка срочно запросили помощь петербургских медиков. Реанимационная бригада Педиатрического университета выехала в тверскую область в тот же день.

А через неделю, когда состояние пациентки стабилизировалось, девочку было решено перевезти вертолетом санитарной авиации в Петербург. Пока что состояние здоровья школьницы крайне тяжелое. Девочку уже осмотрели нейрохирург, дежурные хирурги, травматологи. Решение о дальнейшем лечении примут после врачебного консилиума.

Младший брат девочки пока остается в Вышнем Волочке. У ребенка множественные переломы ног, состояние тяжелое. Позднее пациента также переведут в Педиатрический институт Петербурга, поближе к сестре.