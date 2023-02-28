Минобороны РФ заявило, что небо над Петербургом закрыли из-за тренировки

Минобороны РФ: Закрытие неба над Петербургом было тренировкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небо над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года закрывали, как оказалось, для тренировки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Утром аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты, воздушное пространство над Петербургом было закрыто в радиусе 200 километров, объявлен план "Ковер". О причине со ссылкой на министерство пишут РИА Новости.

- Минобороны России сообщило, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, - пишет издание.

Сообщается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, а также перехвата и идентификации цели, предполагаемого нарушителя. Также проработаны моменты по взаимодействию с экстренными службами. Для этого были использованы истребители из состава дежурных сил ПВО.

Напомним, что приостановка работы аэропорта Пулково произошла в 10 часов утра. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, но задержки рейсов могут быть до 12 часов.