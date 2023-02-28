Электросамокаты будут запрещать во время массовых мероприятий в Петербурге с 1 марта

Электросамокаты окажутся под запретом во время массовых мероприятий в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 марта 2023 года власти Санкт-Петербурга смогут запрещать использовать электросамокаты во время проведения массовых мероприятий. Это связано со вступлением в силу новых поправок в ПДД, в которых за электросамокатами, гироскутерами и другими подобными средствами передвижения закреплен статус СИМ. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Петербурга, председатель профильной парламентской комиссии Алексей Цивилев.

- Аналогичные ограничения устанавливаются и для гужевого транспорта. Комитет по транспорту в своем недавнем ответе мне разъяснял, что, учитывая действующий порядок, введение дополнительных запретов на передвижение гужевого транспорта во время массовых гуляний не требуется. Теперь это коснется и современных транспортных средств. Ограничить их использование во время публичных мероприятий мы предлагали и ранее. Теперь механизм для этого есть, - отметил парламентарий.

Так, теперь власти Петербурга, а именно комитет по транспорту сможет вводить ограничения или полный запрет на движение так называемых СИМ. По всей видимости, контролировать исполнение запрета или ограничения будут сотрудники ГИБДД.