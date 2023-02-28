Сирены в Санкт-Петербурге 1 марта 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 1 марта 2023 года в Санкт-Петербурге завоют сирены. Звучать будет жутко, но на самом деле опасаться нечего. Рассказываем, почему включат систему и что при этом делать.

Проверка системы оповещения в Санкт-Петербурге

Проверка системы оповещения в Санкт-Петербурге проводится два раза в год. Во время проведения комплексной проверки определяется исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отрабатываются действия всех задействованных служб, а также информируются жители о порядке оповещения в случае чрезвычайной ситуации.

Сирены в Санкт-Петербурге 1 марта 2023

В Петербурге проверка будет проходить с10:35 до 10:45 часов. Комплексная проверка будет проходить в следующем порядке:

10:35-10:37 – передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;

10:40-10:43 – подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и другим техническим средствам оповещения);

10:43-10:45 – передача проверочных сигналов и информации с задействованием радиовещательных станций и каналов 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения.

Бояться проверки не надо. Можно последовать инструкциям и понаблюдать за ходом проверки. А замечания по проведению комплексной проверки и предложения по совершенствованию оповещения населения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях можно направить через форму обратной связи на сайте или по телефонам 004, 576-4-004.