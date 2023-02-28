Ситуация усугубится: Эксперты объяснили, почему новые правила ПДД сделают самокатчиков еще опаснее на тротуаре

Новые ПДД предполагают и штрафы к электросамокатчикам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вспомните этот момент: на вас с безумной скоростью мчится самокатчик, а отступать, кажется, некуда: налево пойдешь – под машину попадешь, на месте встанешь – жизнь потеряешь. Или вот еще: прогуливаешься себе неспешно по городу, а тут сзади вылетает очередной лихач. От испуга хочется крикнуть ему вслед что-нибудь оскорбительное, но от лихача уже и след простыл…

Так вот, с 1 марта 2023 года вступят в силу изменения в правила дорожного движения, которые призваны урегулировать подобные ситуации на улицах Петербурга. Теперь приоритет движения по тротуарам законодательно закреплен за пешеходами, а электросамокатам присвоили статус «средство индивидуальной мобильности». Кто от этого в выигрыше - обсудили с экспертами.

С 1 марта электросамокатам получат статус «средство индивидуальной мобильности». Фото: Олег ЗОЛОТО

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

- Поправки, которые входят в правила дорожного движения, никакого регулирующего воздействия на электросамокаты не окажут от слова совсем. Я бы даже сказал, усугубят ситуацию с аварийностью с ними. Потому что основным местом движения самокатов становится тротуар. Там, где нет велоинфраструктуры, он должен ехать по тротуару. Получается, узаконивается движение электросамокатов по тротуару с достаточно большой скоростью, - выражает свои опасения автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, когда поправки появились еще в проекте, все эксперты начали бить в колокола, но не были услышаны. Кроме того, изменения содержат достаточно много технических и юридических ошибок и ляпов, отмечает Дмитрий.

- Я так понимаю, что на Минтранс оказывалось давление о необходимости урегулировать ситуацию с электросамокатами, и вот теперь они, решив задачу с урегулированием ситуации, честно заявляют, что ничего не изменится, - заключил Попов.

НЕТ ЦЕЛИ ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ

А в ГИБДД вовсе отказались бороться с нарушителями правил дорожного движения. Так поправки к ПДД прокомментировал начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на специально организованной по этому поводу конференции:

- С точки зрения правоприменения в отношении пользователей СИМ я бы не стал как-то акцентировать сильно на этом внимание. Они же и раньше были неподконтрольны. Не будет, конечно, полиция гоняться за ними по тротуарам, паркам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели. Мы исходили из здравого смысла, исходили из того что обеспечение безопасности пользователей СИМ это, извините, известная поговорка: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Кикшеринг - прибыльный бизнес, поэтому с каждым годом самокатов в городе становится все больше и больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Справедливости ради стоит отметить, что новые ПДД предполагают и штрафы к электросамокатчикам. Проезд по зебре обойдется нарушителю в 500 рублей, проезд на красный – в 800 рублей, создание помех участникам дорожного движения – в 1000 рублей. А катание в нетрезвом виде или ДТП с причинением легкого вреда здоровью будет стоить от одной до полутора тысяч рублей. Если, конечно, поймают. Запрещено теперь передвигаться на одном самокате вдвоем, держать руль одной рукой, а также двигаться быстрее скорости потока пешеходов, если это затрудняет их движение.

В ПОИСКАХ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Видимо, остается надеется только на личную ответственность самих самокатчиков. Да и город давно пытается договориться с сервисами кикшеринга: сначала самокатам ограничили скорость до 20 километров в час в жилых зонах, и до 15 - в парках и скверах, а позже ограничили проезд по некоторым центральным улицам Петербурга. Ввели и горячую линию для сообщений о нарушении правил пользования самокатами. Сервисы, кончено, идут навстречу и вводят эти ограничения со своей стороны: кикшеринг это сверхприбыльный бизнес, который никто не хочет терять. А введение изменений сервисы называют событием важным и долгожданным.

- Новые ПДД помогут сделать самокаты понятными всем, снимут самые острые вопросы и сделают наши города еще удобнее, - уверены в компании Whoosh. Сервис позиционирует самокаты не как средство для развлечения, а как инструмент в решении повседневных задач.

- Порядка 80% всех поездок на самокатах совершается по транспортному сценарию - между жилыми районами и транспортными хабами, образовательными и культурными учреждениями. То есть, петербуржцы используют самокаты для решения своих ежедневных бытовых задач. Соответственно, мы продолжим развитие в этом направлении, создавая новые маршруты, - рассказали «Комсомолке» в одном из крупных городских сервисов Whoosh.

Для этого сервис в новом сезоне планирует расширить свой флот с 9 до 15 тысяч самокатов. Собеседник издания в компании подчеркнул, что важность такого развития транспортной модели самокатов признают и в Минтрансе.

В ведомстве хотят мотивировать граждан использовать самокаты в качестве альтернативы общественному и личному автомобильному транспорту, а также содействовать развитию частных операторов микромобильности. А для этого необходимо интегрировать средства индивидуальной мобильности в городскую инфраструктуру и транспортные системы.