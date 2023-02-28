Эмоции и здоровье: от каких проблем поможет избавиться тайский массаж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что делать, если стресс и нервы мешают нормально жить, шею постоянно «клинит», а от офисной работы болит не только спина, но и голова? Корреспонденты «Комсомолки» решили, что бездействовать больше нельзя. И отправились на массаж. Ниже - наши впечатления, ощущения и выводы. Обязательно к прочтению тем, кто мечтает о перезагрузке, но не знает, с чего начать.

МАРШ НА МАССАЖ!

О тайском массаже я что-то слышала, но на его родине не была, да и вряд ли когда буду, так как это совсем не мой стиль. Но вот что касается массажа... Почему бы не попробовать? Для первого опыта выбрала сеть спа-салонов тайского массажа ROYAL THAI. Записаться оказалось проще простого: заходишь на сайт, выбираешь салон, услугу, время и дату. Поскольку салонов у ROYAL THAI в Петербурге более 20 и в разных районах, выбрать удобное место было несложно. Для начала решила остановиться на традиционном тайском массаже. Здесь каждый найдет для себя процедуру по душе, а их в салонах ROYAL THAI очень много - от традиционного тайского массажа до балийских программ и OIL массажа. Любителям романтики подойдут спа-программы для пар, а желающим привести фигуру в порядок - корректирующие программы. Восстановить здоровье и избавиться от спазмов и зажимов поможет локальный массаж проблемных зон - головы, шеи, спины, плеч. Для активных и спортивных идеальным выбором станет расслабляющий массаж.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед тем как пойти на массаж, администратор предложила заполнить анкету и указать, есть ли у какие-то проблемы со здоровьем. Затем спросила, с какой нагрузкой нужно работать мастеру, чтобы мне было комфортно, - легкой, средней или высокой? Я выбрала среднюю. Меня предупредили, что все массажистки в салоне тайки и по-русски не говорят, но успокоили: при необходимости мягко направят и все пояснят жестами. Моего мастера звали Арди.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РИТУАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Приглушенный свет, мелодия для медитации и благовония - войдя в кабинет, я словно погрузилась в атмосферу тропического края. Появилось ощущение, что ты в отпуске, когда можно расслабиться, забыть обо всем и понежиться в свое удовольствие. Работа, бытовые вопросы - все это осталось где-то далеко, а тебя окутывает чарующая атмосфера экзотического, солнечного, морского, тропического Таиланда.

Подготовка к массажу началась с омовения ног. Как я потом узнала - это знак уважения в восточной философии. Тайский массаж делается на полу, на большом мате, а еще мне выдали одежду - хлопковую рубашку большого размера и такие же большие штаны на завязках. Я сначала удивилась, но потом поняла, как это удобно. Во-первых, психологически мне было более комфортно, а во-вторых, прикосновения через ткань казались более приятными.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАССЛАБЛЕНИЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ

Массаж начался с легкого разминания спины, ног, рук, потом постепенно нажим усиливался. Арди делала массаж руками, локтями, использовала в массаже весь свой вес. Руки у мастера оказались очень сильными: она прорабатывала все-все мышцы, задерживаясь с нажатием на точках.

В некоторые моменты, признаться, перехватывало дыхание, особенно когда массажистка проминала мне мышцы спины. Были моменты жесткого воздействия, но боли я не ощущала. Потом я поняла, в чем проблема, - меня никак не отпускало напряжение. Но если заставить себя расслабиться, то после пары движений неприятные ощущения проходят, и ты быстро привыкаешь к нажиму, мышцы становятся податливыми. Поначалу я пыталась использовать время массажа, как мне казалось, с пользой - в мыслях планировала свое рабочее время, вспоминала, что нужно купить в магазине. Однако постепенно голову наполняла блаженная пустота. Только ощущения, приятная музыка и совершенно никаких мыслей! То, что нужно для полноценного расслабления.

Потом меня перевернули на спину, поработали с руками и ногами. Я очень боялась, что мне будет больно во время сгибания ног, так как есть проблемы с коленями. Но нет. Арди интуитивно чувствовала, когда давить больше нельзя, и никакого дискомфорта я не ощущала. Живот и грудь не трогала совсем. Как только заканчивала проработку одной зоны - накрывала ее полотенцем и приступала к следующей.

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того как со всем телом поработали, меня накрыли полотенцем, и мастер ушла мыть руки. Я подумала, что процедура закончилась, но впереди еще был массаж головы. Потом меня посадили и стали растягивать наклонами вперед, назад, в стороны. Это было непривычно и немного страшно, но нисколько не больно.

Что таить, потянулась (и «прохрустела») я на славу, но выходила с таким ощущением, что мне выправили все тело. Появилась такая легкость, причем не только физическая. На меня снизошло спокойствие и умиротворение, каких я не испытывала очень давно. И чай, который мне предложили после массажа, оказался очень кстати. Как раз хотелось продлить это чувство расслабленности. Как говорится, и пусть весь мир подождет!

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходила из салона я обновленная, спина ровная, голова светлая. В теле ощущалась приятная усталость, и в то же время я чувствовала себя отдохнувшей.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ!

Я была уверена, что на следующий день о массаже ничто мне не будет напоминать. Но нет! Немного болели мышцы, как после легкой тренировки. А значит, эффект есть! Еще я с легкостью могла держать спину ровной, а с этим у меня обычно проблемы - мышцы быстро устают, и я сутулюсь. Но самое главное - настроение прекрасное! Признаюсь, если бы коллега не подарила мне сертификат, сама я на тайский массаж вряд ли бы пошла, просто потому что не знала, какой эффект меня ждет. Но сейчас точно знаю - оно того стоит. Особенно если у вас ипотека, дети, кредиты и две работы.

Так что с уверенностью могу сказать: тайский массаж хоть раз в жизни должен попробовать каждый. Если, конечно, нет абсолютных противопоказаний. Такого вы не встретите на обычном классическом массаже, совершенно другие ощущения, другая жизнь вашей спины и ваших мышц.