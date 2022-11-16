Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга на два месяца с 18 ноября

Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение в центре Санкт-Петербурга ограничат в связи с новогодними развлечениями. На Манежной площади традиционно откроется рождественская ярмарка. Из-за этого власти города перекроют несколько улиц, чтобы разместить каток, карусель, а также украшения и ярмарочные торговые палатки. Движение будет ограничено в течение двух месяцев с 18 ноября 2022 года по 23 января 2023 года. Об этом 16 ноября сообщили в правительстве Северной столицы.

- В центре Петербурга с 18 ноября 2022 года и до 23 января 2023 года будет временно ограничено движение транспорта из-за проведения ежегодной Рождественской ярмарки на Манежной площади, - сообщили власти.

Так, первое ограничение будет действовать весь день 18 ноября. На время работ будет запрещена остановка на Кленовой улице от Инженерной до Манежной площади, на Манежной площади, Караванной улице, Итальянской улице.

Далее ограничение введут с 19 ноября 2022 года до 23 января 2023 года. Полностью будет перекрыта Кленовая улица от Инженерной до Манежной площади и сама Манежная. Вокруг места проведения ярмарки запретят парковку и сузят проезд.