Пожарные четыре часа доставали раненную лошадь из канавы под Петербургом

В Ленобласти пожарные спасли лошадь, упавшую в канаву / Фото: Леноблпожспас

Под Санкт-Петербурге пожарные спасли раненную лошадь, упавшую в канаву. На то, чтобы вызволить животное из западни спасателям понадобилось четыре часа. Инцидент произошел вечером 15 ноября 2022 года в Белоострове. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспас.

- 15 ноября в 20 часов 37 минут в областную противопожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в канаву упала лошадь, требуется помощь спасателей. Дежурный караул 100 пожарной части ОГПС Всеволожского района выехал по заявке по адресу: Сертоловское городское поселение, массив Белоостров, СНТ "Заря-3", - сообщили спасатели.

Лошадь лежала в канаве на боку. Хозяйка рассказала, что животное упало, вероятно, из-за травмы ноги. Самостоятельно лошадь подняться не могла. К тому же канава оказалась очень узкой.

Спасатели принял решение пропустить под лошадь пожарные рукава и с их помощью вытянуть животное из канавы. Но задача оказалась не из простых, так как лошадь весит порядка 400 килограммов.

После 4 часов спасательной операции лошадь была высвобождена из западни.

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