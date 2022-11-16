Новые тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2022: Что подорожает и насколько

Новые тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начиная с зимы жителям Санкт-Петербурга придется больше платить за коммунальные услуги. Правительство установило новые тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2022 года. В среднем среднемесячный платеж вырастет на 8,5 процентов до 3 тысяч рублей.

- Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в декабре 2022 года составит 3001,46 рублей, что на 235,24 рублей (8,5 процентов) выше соответствующего платежа за ноябрь 2022 года, - говорится в проекте постановления правительства города.

Новые тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2022

Пока что новые тарифы ЖКХ - это еще проект. Утвержден он будет до начала зимы в изначальном виде, либо с небольшими изменениями. Цены будут следующими:

горячее водоснабжение - 126,69 рублей за кубометр - рост на 8,4 процентов;

холодное водоснабжение и водоотведение - 36,54 рублей за кубометр - рост на 8,5 процентов;

отопление - 2111,40 рублей за Гкал - рост на 8,4 процентов;

электроснабжение:

дома с газом:

один тариф - 5,70 рублей за кВтч - рост на 9 процентов;

тариф по зонам суток: день - 6,51 рублей за кВтч - рост 8,3 процентов, ночь - 3,56 рублей за кВтч - рост 8,9 процента;

дома с электрическими плитами:

один тариф - 4,28 рублей за кВтч - рост на 9,2 процентов;

тариф по зонам суток: день - 4,88 рубля за кВтч - рост 8,2 процентов, ночь - 2,67 рубля за кВтч - рост на 9,4 процента;

газ - 7573,10 рублей за 1000 кубометров - рост 8,5 процента;

обращение с твердыми коммунальными отходами – 1367,57 рублей за кубометр - рост на 8,5 процентов.

Величины предельных индексов устанавливаются с учетом планируемых годовых объемов потребления коммунальных ресурсов в Санкт-Петербурге, определенных по показаниям приборов учета за предшествующий период, а также исходя из утвержденных Комитетом по тарифам нормативов потребления коммунальных услуг.