Приложение для дизайнеров, чемпионат по вейкборду и этническая одежда: что воплощают в жизнь студенты СПбГУПТД

Что воплощают в жизнь студенты СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В сентябре этого года в Университете промышленных технологий и дизайна была запущена Школа грантовой грамотности и проектной деятельности для студентов, где участники учились запуску успешных проектов, планированию, оформлению идей правильному заполнению заявки на грант. Авторы реализованных проектов смогут принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход» и побороться за 1 миллион рублей.

Первый набор Школы– это 2 трека, 75 участников, 20 команд и 24 мероприятия на пути к успеху. Ребята прошли все испытания и представили на суд жюри свои идеи. О том, что именно придумали участники Школы грантовой грамотности и проектной деятельности в СПбГУПТД в нашем сегодняшнем материале.

«Союз коллекционеров» – разработка студентов третьего курса Института бизнес-коммуникаций СПбГУПТД Евгении Воропаевой и Анастасии Родиной. Девушки придумали способ, как сделать погружение в атмосферу и культуру СССР увлекательным, даже для тех, кто не застал эту эпоху. Они разработали настольную игру, которая окунает в мир первой газировки и сливочного пломбира, великих авторов и известнейших советских художников. Игра будет доступна в Домах молодежи совершенно бесплатно, ведь это социальный, некоммерческий проект, который позволит сохранить культурную память среди молодых людей, а старшему поколению– насладиться приятными воспоминаниями.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Иммерсивный взгляд»– приложение нового времени от Екатерины Головко (ИДПС), Ильи Критского (ВШПМ), Елизаветы Пименовой (ИТМ) и Софии Семеновой (ИБК). Приложение призвано снизить уровень сомнения у заказчика и повысить его лояльность к работе дизайнера, продукт подойдет для презентаций своих идей перед заказчиками, а потенциальными пользователями станут 3D-дизайнеры одежды и интерьера. Тестовая версия приложения будет использоваться в Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД в образовательных целях.

- 3D-дизайнеры одежды и интерьеров хотят представлять заказчикам свои работы с наибольшей иммерсивностью (погружением и эмоциональной вовлеченностью) для получения быстрой обратной связи и повышения уровня удовлетворенности качеством 3D-продукции, - рассказали авторы.

«Анималит»– это офлайн-мероприятия и онлайн-площадка для продвижения авторского анимационного кино от аспирантки 1 курса Института бизнес-коммуникаций СПбГУПТД Юлии Козодой. Аудитория проекта – студенты-аниматоры, желающие показать свой творческий почерк и философию в мощных сюжетах. Сотрудничая с коммерческими компаниями и государственными институтами, «Анималит» выводит аниматоров на широкую аудиторию, а зритель в необычном контексте открывает для себя эстетику авторского кино.

- Более тысячи выпускников творческих вузов Петербурга задаются вопросом, как продвинуть авторскую анимацию, когда выходят в «большой мир», укомплектованные навыками и уникальной художественной традицией анимации, но не находят в коммерческом месиве места для высокой эстетики. Проект решает проблему устаревшей системы продвижения авторского анимационного кино России, отсутствие практики творческих и художественных навыков аниматоров в публичных реальных проектах, в том числе в мэйнстриме, - объясняет Юлия Козодой.

Студенты ВШПМ Илья Критский и Данил Прокошев представили авторский проект «CMYK»– конкурс медиа работ для тех, кто владеет графическими редакторами. «CMYK» предполагает организацию экспозиции, оценку жюри, продвижение авторов лучших работ на региональные и международные конкурсы и выставки.

Команда студентов Ксения Мизурова (ИГД), Полина Шустова (ИГД), Полина Опалева (ВШПМ) и Виктория Климова (КТМУ)создали проект дополнительного образования «Proфолио». Вот что рассказали сами ребята про свою идею: «Наше digital-коммьюнити покажет, как дойти до практики в условиях реальных заказов, поможет студентам создать конкурентное портфолио и получить заказы от реальных клиентов. Проект включает ряд лекций и мастер-классов и выполнение двух итоговых работ под руководством профессионалов. Через три месяца обучения у студентов появятся грамотно выполненные работы в портфолио».

Проект «Узнать себя. Понять других»– курс Ксении Кирвалидзе (ИБК) и Лилии Голубь (ИБК), решающий вопрос высокого уровня стресса и тревожности у студентов. Курс включает в себя 3 блока: стресс-менеджмент, контакт с собой и контакт с другим, а также лекции об основах психологии, практические занятия по самодиагностике и лекции на развитие эмоционального интеллекта. Курс стартует уже в конце февраля 2023 года в Центре психологической помощи и развития СПбГУПТД.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ника Савицкая (ИДК), Василиса Винокурова (ИДК), Данил Прокошев (ВШПМ) и Анна Гришина (ИБК) запускают бренд «Этно», призванный повысить значимость творчества народов России среди молодежи. «Мы развиваем интерес к искусству прошлого, делая его доступным и адаптируя к современности. Наша цель –создать повседневные наряды с этническими мотивами и пробудить интерес молодежи к собственной истории», - поделились авторы.

Студенты Марина Контарь (РИНПО), Иван Соловьев (ВШТЭ), Алеся Борисенко (ИБК), София Елкина (ИЭСТ) запускают SEW PLATFORM – это специальная платформа для коммуникации молодых и уже действующих брендов одежды с производственными цехами, узкими специалистами (конструкторами, художниками, технологами, портными и модельерами), а также поставщиками материалов и фурнитуры. Кроме того, в функционал платформы входит оказание юридической поддержки начинающим предпринимателям в швейном бизнесе, помощь в заключении договоров с подрядчиками, консультация узких специалистов. Помощь в развитии, продвижении и реализации продукции.

Проблему индивидуального выбора парфюма решает Диана Овчинникова (ИИТА). Ее проект «perfYOUme» предполагает использование инновационных технологий в поиске индивидуального аромата. «Мир парфюмерии –это отдельный вид искусства, в котором каждый хочет выразить свою особенность через аромат. Дорогой, изысканный, уникальный– все это описывает именно ваш выбор. Наш проект предлагает создать собственный аромат на основе ваших мыслей», - прокомментировала идеолог «perfYOUme».

«Вейкбординг в массы»– проект Елизаветы Налимовой (ИТМ), представляющий собой Чемпионат и Первенство Псковской области по кабельному вейкбордингу.

- Проект познакомит подрастающее поколение с молодым, но стремительно развивающимся водным видом спорта, заинтересует спортивной жизнью, тем самым поможет стать здоровее, сильнее, выносливее и развить в себе внутренний стержень. Соревнования будут проходить на протяжении двух дней: в первый – будут организованы эффектные соревновательные заезды в категориях, которые включают в обязательную программу флэт, трамплины и джиб. Можно будет увидеть и вдохновиться высокими air трюками не только с трамплина, но и с воды. Во второй мы познакомимся с различными осевыми заходами на фигуры, сходами и переходами, а также направим большее количество энергии на амплитудные вращения с трамплинов, - рассказала о концепции проекта Елизавета Налимова.

Итак, участники прошли долгий и интересный путь: 24 мероприятия, трехдневный проектный выезд, самостоятельная работа с методическими пособиями, встречи с наставниками. Сегодня для них открыто множество возможностей: грантовые поддержки, конкурсы и стажировки, бизнес-инкубаторы. Своими впечатлениями от итогов первого набора Школы поделилась ее идеолог и руководитель Галина Чежина:

- Перед нами стояла задача научить оформлять свои идеи в проект, на выходе у нас получилось 20 команд, у которых на руках готовые паспорта проектов и презентации. По сути, с этим набором команды могут подать заявку на грантовую поддержку, найти партнеров. Есть команды, которые уже сейчас «заземлили» свои проекты и готовы реализовывать при поддержке университета. Сегодня мы нуждаемся в новых решениях, технологиях и продуктах, свежем взгляде на тривиальные задачи и подходы к их решению. Поэтому участникам я желаю реализовать свои идеи от замысла до материального воплощения и первых осязаемых результатов.

#Росмолодежьгранты