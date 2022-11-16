Выборгскому району - ледовая арена, Всеволожскому - супершкола

Проект столичных специалистов (на фото) занял первое место в архитектурном конкурсе, его возьмут за основу, добавив лучшее, что было в концепциях призеров. Источник: НИ и ПИ Градплан города Москвы

Для правительства Ленобласти эффективность реализации адресной инвестиционной программы (АИП) - это не освоение бюджета для галочки, а кропотливая работа во имя социальной и комфортной жизни региона. За сухими цифрами скрываются новые школы и детские сады, поликлиники и больницы. Рассказываем о самых важных объектах, над которыми будут трудиться в регионе в 2023 году.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР В РОЩИНО

Год открытия: 2023

Стадион в Рощино Выборгского района построили к чемпионату мира по футболу 2018 года для тренировок сборных-участниц. Впоследствии его решили реконструировать, добавив в спортивное пространство ледовую арену с хоккейным полем. Предполагают, что уже в марте обновленный объект, подходящий для соревнований самого высокого уровня, откроют в формате спортивного кластера.

К этому времени увеличат вместимость трибун до полутора мест, перестелют натуральный газон футбольного поля на искусственный с подогревом, оборудуют зону пляжных видов спорта. У ледовой арены достроят стены из кирпича и кровлю, смонтируют витражи и окна, запустят газовую котельную и другое оборудование.

- Мы уделяем большое внимание развитию спорта, вкладываем средства из бюджетов разного уровня для строительства объектов. Уверен, это увеличит количество желающих заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни, - отметил глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

ПОЛИКЛИНИКА В НОВОСЕЛЬЕ

Год открытия: 2023

Еще в январе 2022 года в Новоселье Ломоносовского района начали возводить здание поликлиники при межрайонной больнице имени Юдченко рядом с набережной реки Кикенки.

На территории учреждения площадью 10 614 квадратных метров разместят несколько кабинетов рентгенодиагностики, где можно будет пройти маммографию и флюорографию или сделать стоматологический снимок. Поликлиника сможет принять 440 взрослых и 140 детей в смену. В обязательных планах женская консультация, лечебно-диагностическое отделение и стоматология. Завершить строительство обещают в августе.

ДК В КРАСНОМ БОРУ

Год открытия: 2023

В Красном Бору Тосненского района на Горской улице, 6, строят Дом культуры. В главном здании расположат зрительный зал на 150 мест, просторные клубные помещения, танцевальный зал, библиотеку с читальным залом и книгохранилищем. Второй корпус оборудуют под спортивные занятия.

В следующем году местные жители смогут проводить спортивные и художественные мероприятия в одном месте, посещать выставки декоративно-прикладного творчества, представления театральной студии и вокального ансамбля «Красноборочка».

- Этот дом культуры станет центром культурной жизни поселка. Мы уделим внимание благоустройству вокруг здания ДК для создания уличной зоны притяжения, - отметил глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев.

ШКОЛА В МУРИНО

Год открытия: 2024-2025

В марте в Мурино Всеволожского района на территории ЖК «Авиатор» начнется строительство общеобразовательной средней школы. Современное четырехэтажное здание площадью 18,7 тысячи «квадратов» задумали в лаконичном стиле с учетом трендов в системе образования: будут просторный холл с амфитеатром, функциональные зоны в коридорах и рекреациях, медиатека, актовый зал на 760 мест, столовая с панорамными окнами на 580 мест, уютный двор площадью 700 квадратных метров. Учебные классы оформят в скандинавском стиле - с использованием натурального дерева и природных оттенков.

Интерьер учебного заведения выдержат в скандинавском стиле - с использованием натурального дерева и природных оттенков. Источник: «Мавис»

На территории школы откроют три спортивных зала, площадки для занятий физкультурой, подвижных игр и спокойного отдыха.

Завершить строительство учреждения планируют в декабре 2024 года.

МУЗЫКАЛКА В ТАЙЦАХ

Год открытия: 2023

Расширение культурно-досугового центра в Тайцах Гатчинского района на Санаторской улице, 1А, началось в конце января. Одновременно возводят два корпуса суммарной площадью помещений 1000 квадратных метров.

В первом корпусе разместится концертный зал на 70 зрителей, во втором - музыкальная школа имени Римского-Корсакова, где смогут учиться 200 человек. Кроме музыкальных классов здесь обустроят библиотеку и фонотеку.

Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский поставил задачу на недавнем совещании завершить строительство объекта раньше срока, чтобы уже осенью 2023 года здесь могли проводить мероприятия и заниматься с юными музыкантами.

А ЧТО ЕЩЕ?

Объекты, которые построят или будут строить в 2023 году

В Выборге построят поликлинику на 380 посещений в смену и крытый футбольный манеж.

Во Всеволожске достроят Центр адаптивной физкультуры при Мультицентре социальной и трудовой интеграции.

В Мурино появится поликлиника на 600 посещений в смену и многофункциональный спортивный комплекс, в Новом Девяткино - культурно-досуговый центр, в Сертолово - плавательный бассейн.

В Кировске на территории межрайонной больницы разместится поликлиника на 600 посещений в смену.

В микрорайоне Аэродром Гатчины появится школа на 1175 мест.

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Подготовили почву

В 2021 году на реализацию АИП, в которую входят наиболее важные и масштабные стройки и реконструкции региона, выделили 22,1 миллиарда рублей. В 2023 году планируется потратить немного меньше, но это вовсе не означает, что на удобстве жителей решили сэкономить: просто некоторые объекты находятся в стадии доработки, и деньги в них вложили раньше.

- Объем АИП на 2023 год равен 17,7 миллиарда рублей. Из них 3,8 миллиарда - из федерального бюджета, 9,53 миллиарда - из регионального, остальной объем - инвестиционные бюджетные кредиты, - сообщил на заседании первый заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета финансов Роман Марков.

В следующем году АИП включит 75 важнейших объектов дорожного хозяйства, здравоохранения, спорта, культуры, образования, газоснабжения и ЖКХ.