Туристические новинки: В Саблино - в пещеры, в Выборге - в космос

В Путилово можно почувствовать себя палеонтологом и найти окаменелого трилобита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградская область ждет туристов круглый год: базы отдыха с уютными домиками на берегах озер готовы принять путешественников и летом, и зимой, и в межсезонье. Да и заскучать гостям региона не дадут, ведь в регионе воплощают много интересных проектов. Какие новинки готовит нам следующий год, рассказали в комитете по туризму.

ПОД ШЕЛЕСТ ВОЛН И ШУМ ДЕРЕВЬЕВ

Все больше туристов предпочитает отдых на природе, при этом обстановка должна быть не дикой, а комфортной и безопасной. В этом заключается суть экологических троп - бесплатных маршрутов, которые проходят по уникальным местам и которые сейчас активно развивают в Ленинградской области. В этом году сеть пополнилась двумя экотропами, созданными в рамках регионального проекта «Тропа 47».

Экотропа «Долина реки Выбья и Лужская губа» в Кургальском заказнике открылась летом. Протяженность маршрута 4,3 километра. Он проходит по берегу реки Выбья и побережью Финского залива. Уникальность тропы не только в самой территории, но и в павильоне для усиления звука «Рупор». Своей широкой частью он обращен в сторону Лужской губы, что позволяет отчетливо слышать плеск волн и шум ветра.

Для тех, кто хочет отдохнуть от звуков, создали «Комнату тишины». Уютная площадка располагается в камышовых зарослях. Частью экотропы является и двухъярусная смотровая вышка «Башня». На первом уровне можно укрыться от ветра, дождя или солнца, на втором насладиться панорамным обзором с высоты восьми метров. Среднее время прохождения маршрута - два часа.

В конце октября под Всеволожском открылся 10-километровый маршрут, который проходит рядом с внесенным в список охраняемых объектов ЮНЕСКО Тохколодским озером. Экотропа «Юкковские камы» располагается в деревне Юкки на территории Осинорощинского лесничества. Высота склонов здесь достигает десяти метров, с их вершин открываются потрясающие виды на ели, сосны, липы и дубы. Маршрут в Юкках стал 32-й экотропой Ленобласти.

Туристические маршруты проходят не только по суше, но и… по воде. В этом году открыли безопасный байдарочный маршрут по Вуоксе от Каменногорска до Выборга. Его длина превышает 100 километров. Экстремалы смогут полюбоваться красотами природы, памятными местами и рукотворными достопримечательностями Карельского перешейка с необычного ракурса.

- Водная трасса повторяет один из отрезков пути «из варяг в греки» и посвящена 350-летию Петра Первого - основателя российского флота, в том числе флота гребных судов. Сплав начинается в Каменногорске, проходит по просторам Вуоксы со скалистыми берегами и каменистыми шхерами, мимо хвойных лесов, православных церквей, лютеранских кирх, гидротехнических сооружений и старинных хуторов, - описывают в администрации Выборгского района.

ДОСЛОВНО

«Экотропы - перспективное направление развития туристической отрасли. Оснащенные маршруты открывают возможности для познавательных прогулок на свежем воздухе среди уникальной природы Ленинградской области, для активных занятий спортом - бегом или лыжами».

(Дмитрий ЯЛОВ, заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, куратор проекта «Тропа 47».)

ЧЕРЕЗ ТУРИЗМ К ПАТРИОТИЗМУ

Туризм Ленобласти - это для гостей из других регионов и стран, для любознательных жителей соседних областей или самих местных. Власти считают, что путешествия прививают молодежи любовь к малой и большой родине.

- Большое внимание уделяем развитию внутреннего и въездного туризма. Сегодня эта отрасль становится популярной. Общее количество туристов, которые посетили Ленинградскую область в 2021 году, составило почти пять миллионов. За последние пять лет турпоток увеличился на 73 процента, - сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Средневековый Выборг стал космической столицей Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из приоритетных задач - развитие детского туризма. В этом году 2395 школьников из разных районов отправились в путешествия в рамках проекта «Мой родной край». Шестьсот из них приняли участие в речных круизах. Такие туристическо-экскурсионные поездки с 2017 года реализуют за счет регионального бюджета. За пять лет ближе с регионом познакомились 20 990 детей.

- Еще 1734 ребят в этом году приняли участие в экскурсионных поездках в рамках проекта «Живые уроки». Его реализуют туроператоры Ленобласти и Петербурга, - рассказали в комитете по культуре и туризму.

Воплощают в области и федеральные проекты. Благодаря одному из них 524 школьника из региона до конца года отправятся в туристические поездки по Петербургу, Карелии, городам Золотого кольца, Тамбовской и Псковской областям.

Кроме того, более 3700 учащихся пятых - девятых классов получило в этом году социальный сертификат на путешествия по Ленобласти в рамках нового регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов».

ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Сейчас Ленобласть активно готовится к юбилею Александра Пушкина - в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения поэта. В регионе сохранились достопримечательности, связанные с его именем. Их объединили в маршрут «Пушкинские места Ленинградской области».

- В рамках экскурсионных программ в Суйде можно будет узнать о прадеде поэта Абраме Ганнибале, прославленном в романе «Арап Петра Великого», в Кобрино - об Арине Родионовне, в Выре - о первом в России музее литературного героя, а в Новопятницком увидеть усадьбу потомков Пушкина, - рассказывают в комитете по культуре и туризму.

Наряду с литературными маршрутами разрабатывают научные. Например, в Путилово можно почувствовать себя палеонтологом - там открылся первый в России палеопарк. Гости самостоятельно ищут окаменелости, а найденные трофеи могут забрать домой.

Средневековый Выборг стал космической столицей Ленобласти - там располагается музей, посвященный исследованию Вселенной.

- В 1961 году Выборг посетил Юрий Гагарин, плавучий космодром «Морской старт» собирался именно там. В Приморске работал испытательный комплекс ракетных двигателей, - добавляют в комитете.

Увлеченных экологией ждут в Саблинских пещерах, где разработали новый маршрут. Памятник природы чаще привлекает туристов водопадами, а о заброшенных пещерах до последнего времени мало кто знал. Однако теперь у путешественников есть возможность посетить одну из них, укрепленную и оборудованную, - Левобережную.

Бронзовый памятник няне Пушкина стоит в районе Суйды, на ее малой родине. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦИФРА

Более 5200 памятников истории и культуры сосредоточено в Ленобласти

КСТАТИ

Останавливаться на ночлег туристы все чаще предпочитают в кемпингах и глемпингах. В 2022 году в Ленобласти появилось пятнадцать таких объектов. Их общее число увеличилось до шестидесяти.