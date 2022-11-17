Первый фотограф Натальи Водяновой сделал сенсационное заявление о найденной в США сестре знаменитости: «Я столько лет мечтал о дочке»

Сам Васильев соглашается, что сестра (или дочь) Водяновой похожа на него ФОТО: соцсети

Новость о том, что знаменитая на весь мир российская модель Наталья Водянова спустя двадцать с лишним лет вдруг воссоединилась с сестрой, не на шутку взбудоражила поклонников. Свою версию этой истории звезда рассказала в интервью американским журналистам. Модель призналась, что когда в ее семье появилась четвертая малышка Маша, Наталья поняла, что всех их мама не потянет и сама предложила матери сдать кроху в детдом. Так и поступили.

Маленькую Машу вскоре удочерили жители Северной Каролины и дали ей имя Дженнифер Бернс. Сейчас девушке уже 22 года. Повзрослев русская девочка, решила отыскать своих родных в России и сдала тест ДНК, который и привел ее к известной супермодели. История красивая и даже трогательная, если, конечно, правдивая.

Сама модель рассказала историю воссоединения с сестрой в одном из интервью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А поклонники в этом сильно сомневаются. Во-первых, все эти годы Водянова и ее родные ни разу не упоминали о существовании девочки. Во-вторых, найденная сестра очень уж похожа на первого фотографа Водяновой Алексея Васильева. Именно он проложил модели дорогу на главные подиумы мира.

Паре неоднократно приписывали роман. Отсюда рождается версия - Дженнифер не сестра, а дочь супермодели. И пока фанаты и недоброжелатели Водяновой закидывают ее соцсети обвинениями в том, что та бросила родную дочь, "КП-Петербург" решила поговорить с самим Алексеем Васильевым.

- Под одним из постов про эту новость я написал комментарий: «Наконец-то, столько лет мечтал о дочке», - многозначительно ответил "КП-Петербург" Васильев.

- Это сарказм?

- Наташа выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Я думаю, мы не вправе их лишать этого удовольствия. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры (Водяновой), которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием, - отметил фотограф.

Паре давно приписывали роман ФОТО: соцсети Алексея Васильева

- Некоторые видят в этом не подлинную историю, а пиар.

- Не знаю, чей это пиар, но точно не мой. Я на самом деле здесь участвую как зритель, и мне интересно, как будут развиваться события. Может, мы и до Малахова доберемся, разок я у него уже был. Хоть как-то отвлекаемся от новостей об Украине, плохо что ли? Вполне себе мирный повод, - заключил Алексей Васильев.

Опровергать или подтверждать догадки поклонников Васильев пока не решается. Сама Наталья никаких комментариев по этому поводу не дает, а родные Водяновой по отцовской линии отмечают, что никогда не слышали о существовании Маши.

- Мы лично с самой Наташей не общаемся, я маленькая еще была, когда она моделью стала. С мамой ее мы тоже связь не поддерживали. Ничего подобного про существованием четвертой дочери у нее не знаем. У нас своя жизнь, ее биографию мы не изучаем. Наш дядя Михаил к этому никакого отношения не имеет, его дочь только сама Наташа, - рассказали "КП-Петербург" двоюродные сестры модели.

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