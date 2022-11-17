«Магнит» запустил проект по профессиональной ориентации особенных детей в Санкт-Петербурге

Проект реализуется при поддержке Администрации Невского района Санкт-Петербурга.

Основные задачи проекта – социальная адаптация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья позитивному взаимодействию с общественной средой за пределами их текущего социального круга.

В проекте примут участие 15 воспитанников учреждения в возрасте от 14 до 18 лет. В течение трех месяцев они пройдут обучение по специально разработанной «Магнитом» программе. Специалисты Корпоративной Академии компании и педагоги ГБОУ школы №627 разработали методику программы профессиональной ориентации, которая станет практическим элементом уже действующей программы в школе. Ребята обучатся навыкам адаптивности (планирование времени и бюджета, постановка целей и задач), будут развивать коммуникативные способности и умение работать в команде. В программе запланированы образовательные экскурсии в магазины «Магнит» и центральный офис компании в Санкт-Петербурге, где воспитанники познакомятся с профессиями крупнейшего в стране ритейлера.

Программа «Магнит Life» нацелена на профессиональную ориентацию воспитанников детских домов и детей с особенностями развития ко взрослой жизни от 15 лет. Пилотный проект был запущен в феврале в 2022 года в Москве совместно с Центром содействия семейному воспитанию «Наш дом», по итогам которого 14 воспитанников успешно прошли обучение, а пять ребят решили остаться работать на различных позициях в «Магните».