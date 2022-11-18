Жадины-говядины. «Общественный контроль» назвал производителей пельменей, которые не докладывают мяса

В нескольких пачках нашли пищевые добавки, которые удешевляют продукт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Покупные пельмени настоящая находка для тех, кто предпочитает быстро перекусить. Но отыскать полуфабрикат с приличным составом на прилавках не так-то просто. Петербургская организация по защите прав потребителей «Общественный контроль» сделала это за нас - на экспертизу отправили десять образцов. Увы, почти половина не прошла проверку.

Главный ингредиент в пельменях - мясо и чем больше его, тем лучше. Цена на полуфабрикаты растет - в этом году стоимость за килограмм подскочила аж на 25 процентов. При этом производители пытаются сэкономить, в итоге начинка кругляшек из теста может сильно разочаровать. Обиднее всего то, что о качестве пельменей покупатель узнает только дома.

Так, у пельменей «Домашние» торговой марки «О’КЕЙ» начинки оказалось 47,6 процента, хотя по стандарту положено 50 процентов. ГОСТ допускает погрешность в 4,8 процента, так что нарушением это не является. Однако при таком небольшом несоответствии и при огромных масштабах производства получается неплохая экономия в ущерб покупателю.

Если бы только это: не порадовали пельмени и составом - внутри нашли альгинат, растительную добавку наподобие загустителя. Об этом общественная инспекция сообщила в Роспотребнадзор.

- Пельмени стоили 405 рублей за килограмм, что относит их к средней ценовой категории, - говорит председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. - Частная марка торговой сети - это всегда компромисс между ценой и качеством. Изготовитель может поставить на полку магазина под частной маркой свою продукцию только в одном случае - если он сократит издержки настолько, чтобы вписаться в закупочную цену магазина. А затраты можно снизить, лишь удешевляя стоимость исходного сырья на единицу продукции.

Пельмени «Домашние» марки «Sибирская коллекция» (500 рублей за килограмм) и «Столовые» марки «Кулинарные решения» (213 рублей за килограмм) по количеству начинки в рамки ГОСТа вписались. В первом случае ее доля составляла 50,4 процента, во втором - 54,1 процента.

Проблем с объемом начинки не обнаружили и у пельменей торговой марки «Скалкино» (198 рублей за килограмм), он составил 57,8 процента. Однако состав не выглядит привлекательно: мясо птицы механической обвалки (это дешевое сырье из остатков мяса на кости), соединительная ткань говядины... Более того, специалисты нашли в фарше соевый текстурат - растительную добавку белкового происхождения, о которой производитель скромно умолчал.

Провалили экспертизу и самые бюджетные из проверенных пельменей - полуфабрикат марки «Ложкаревъ» по 188 рублей за килограмм. В его составе была клетчатка, которая удерживает влагу и придает недорогому пельменю веса. Это неудивительно - продукт относится к эконом-сегменту. В перечне ингредиентов, кроме говядины, заявлены куриное мясо, крахмал и соевый белок. Единственное, что непонятно, - зачем изготовитель при таком бюджетном составе скрыл клетчатку от потребителя.

МОЖНО БРАТЬ!

Проверку прошли:

- Grandmeni («Горячая штучка»)

- «Домашние» («Sибирская коллекция»)

- «С сочным мясом» («Сытый папа»)

- «Белорусские сочные»

- «Любимая порция с бульоном» («Сальников»)

- «Столовые» («Кулинарные решения»)

На экспертизу отправили десять разных производителей. Фото: "Общественный контроль"

КСТАТИ

Много начинки

Больше всего начинки оказалось в пельменях «Grandmeni с говядиной» марки «Горячая штучка» (333 рубля за килограмм) - 57,4 процента. Правда, в составе, кроме говядины и свинины, заявлены куриная грудка и растительная клетчатка. Это снижает пищевую ценность продукта, считают эксперты.

Мало начинки

Меньше всего начинки нашли в образце «Сочнов. Еще сочнее» марки «Русский холод» (332 рубля за килограмм) - всего 35,5 процента. И это с крахмалом, соей и куриным филе.

Только шесть из десяти пачек прошли экспертизу. Фото: "Общественный контроль"

КОМПЕТЕНТНО

Всеволод ВИШНЕВЕЦКИЙ, председатель организации по защите прав потребителей «Общественного контроля»:

- Выбирайте пельмени с самым коротким составом. Перечень ингредиентов указывается в порядке их убывания, поэтому сравните название продукта с реальным составом, который указан мелким шрифтом на обратной стороне пачки. Если на лицевой стороне упаковки написано «С говядиной», а в составе говядина далеко не на первом месте, то это дорогое мясо может быть в продукте в следовых количествах. Перед покупкой переведите цену упаковки в цену за килограмм, чтобы понять, насколько адекватна стоимость пельменей с таким составом. Проверьте дату изготовления и температуру хранения в морозильном прилавке - она не должна быть выше -18 градусов. Потрясите пачку - пельмени не должны быть слипшимися, иначе были нарушены условия хранения.