Заработал два миллиона: петербуржец снял кучу денег в банкомате, выдававшем доллары вместо рублей

Петербуржец снял валюты на два миллиона в банкомате, выдававшем доллары вместо рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржец получил два года колонии за кражу валюты на два миллиона рублей. Житель Курортного района Северной столицы воспользовался тем, что по ошибке инкассаторов банкомат вместо рублей стал выдавать доллары.

- Суд установил: обвиняемому стало известно, что банкомат одного из банков, расположенных в городе Сестрорецке, выдает долларовые купюры вместо рублевых. 27 марта 2020 года подсудимый неоднократно провел операции по обналичиванию денег со своей карты, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, утвердившей обвинительное заключение.

По данным банка, деньги мужчина снимал в рублях, но на руки получал доллары по курсу 1:1, тогда как в реальности он был в 70 раз больше. Всего было обналичено 26 тысяч долларов. Позднее нехитрый подсчет показал, что петербуржец «заработал» около двух миллионов рублей.

Но вскоре в банке поняли ошибку и хитрость вскрылась. Мужчину нашли и задержали, благо данные были известны из операций по карте. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

До суда оно дошло только через два с половиной года. Приговор оказался похожим: учитывая раскаяние подсудимого и позицию обвинения, петербуржцу дали два года колонии общего режима. Деньги тоже придется вернуть.

В силу приговор не вступил и может быть обжалован.

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