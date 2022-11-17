В Карелии учительница заставила школьника сесть спиной к доске, чтобы не видеть американский флаг на его кофте

Цифры с американским флагом на кофте стали причиной скандала в карельской школе. Фото: СОЦСЕТИ

Громкий скандал набирает обороты в небольшом карельском городе Костомукша. Здесь учительница заставила пересесть спиной к доске школьника, чтобы не видеть американский флаг на его кофте. Родители мальчика возмутились поступком педагога.

- Мой сын пришел в лицей в кофте, на ее лицевой стороне изображены цифры, внутри которых изображение американского флага. Кофта была куплена задолго до начала проведения спецоперации на территории Украины, да и какая разница, когда она была приобретена. Я считаю, что поведение и действия преподавателя неадекватны в данной ситуации, - написал в соцсетях отец ребенка.

По его словам, мальчик не проводил никакой агитации среди учеников и не делал ничего, что противоречит чувству патриотизма в отношении России. Мужчина уверен, что учительница не имела права поступать подобным образом и заявил о намерении дойти не только до директора лицея, но и выше, если потребуется.

- Пусть тогда вводят единую форму одежды для лицеистов, чтобы не было вопросов, - пишет отец.

Обсуждение в соцсетях вылилось в сотни комментариев. Большая часть жителей Костомукши выступила в поддержку мальчика.

- Это перебор со стороны учителя. Куда мы катимся? Отовсюду только и слышно про русофобию, что на Украине у молодежи воспитывают ненависть к русским и ко всему русскому. А что в данном случае делает этот преподаватель? – пишут одни горожане.

- Я про эту учительницу биологии уже слышал. Ее возмутили улыбки учеников при обсуждении тычинок и пестиков. Тогда тоже вопрос вынесли за пределы школы, - вспоминают другие.

По данным карельских СМИ, руководство школы уже пообщалось с родителями школьника. Директор лицея также заявила, что у них есть установленная для посещения форма, но ее никто не соблюдает. А сама учительница - хорошая. Но в возрасте и болезненно относится к событиям на Украине.

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