Тушите свет: С 1 декабря в Петербурге больше всего подорожает электричество и газ

Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги в декабре составит 3001,46 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря петербуржцы начнут платить за услуги ЖКХ больше. Второе за год повышение коммунальных тарифов инициировало правительство России, постановление опубликовали 14 ноября. Днем позже администрация Петербурга составила собственный документ о повышении тарифов, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Если с июля ценники на воду, газ, вывоз мусора повысились в среднем на 6,3 процента, то с декабря средний рост составит 9,0 процента. За что нам такое «удовольствие», да еще под Новый год? Как заявляли в Министерстве экономического развития, повторное увеличение тарифов нужно, чтобы «обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранить предоставление качественных услуг ЖКХ населению». Индексация призвана способствовать обновлению водопроводов, теплотрасс и других сетей. Зато в 2023 году сюрпризов можно не ждать: правительство пообещало, что следующую индексацию проведут только в июле 2024 года.

В Петербурге на общероссийский показатель, конечно, ориентируются, но ставят свой, немного ниже. Так что у нас услуги ЖКХ подорожают в среднем на 8,5 процента. Это объясняется городской политикой сдерживания роста тарифов.

- Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги в декабре составит 3001,46 рубля, что на 235,24 рубля выше платежа за ноябрь, - отметили в Смольном.

Документ городского правительства будет проходить экспертизу до 28 ноября. Официально новые тарифы петербуржцам озвучат накануне первого месяца зимы.

Как изменится платежка? Фото: Ольга ЖУК

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Как Смольный высчитывает предельный индекс изменения ценников на коммунальные услуги? Опираясь на суммарный платеж за квитанции условного гражданина, живущего в семье из трех человек. При этом условный гражданин использует самый невыгодный с потребительской точки зрения набор услуг. Нормативы на месяц в такой ситуации составляют:

- горячая вода - 3,48 м3/чел.

- отопление - 0,0279 Гкал/м2

- холодная вода - 4,9 м3/чел.

- водоотведение - 8,38 м3/чел.

- электроснабжение - 73 кВт-ч/чел.

- вывоз мусора - 0,0066 м3/м2