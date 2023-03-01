Синоптики пообещали холодное начало марта в Петербурге

Март в Петербурге начнется с холодной погоды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима закончилась, пришла весна. Однако сезон сменился пока только на календаре. По факту погода в Санкт-Петербурге все еще зимняя. Хоть первые дни марта 2023 года окажутся с небольшой оттепелью, дальше горожан ждут еще морозные времена. Об этом spb.kp.ru рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- Температурные колебания в течение месяца будут весьма ощутимы. Погода будет формироваться под переменным воздействием циклонов и полей повышенного давления, из-за чего погода будет часто меняться, - отметила синоптик.

Первая декада марта окажется холодной. Температура воздуха в дневное время выдастся морозной в пределах 1-6 градусов ниже нуля. Ночами температура будет опускаться до минус 4-9 градусов, а в отдельные дни даже до 10-12 градусов мороза.

Во второй и третьей декадах температурный фон будет постепенно повышаться. Преобладающие дневные температуры составят 1-6 градусов тепла, а преобладающие ночные будут слабоотрицательными.