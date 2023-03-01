Начальник метрополитена извинился за столпотворение на станции «Новочеркасская» в Петербурге

Начальник метрополитена объяснил причину столпотворения на станции «Новочеркасская» в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На станции метро "Новочеркасская" в Санкт-Петербурге ввели новую схему движения по переходу. Из-за того, что станцию "Ладожская" собираются закрывать на капитальный ремонт, на "Новочеркасскую" ляжет основной пассажиропоток. Чтобы избежать столпотворения на станции установили барьеры для перераспределения пассажиров. Но те лишь запутались и начали пробираться через барьеры, перепрыгивая их. В итоге на станции образовался настоящий хаос. За такие неудобства перед пассажирами извинился начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

- За сложившуюся ситуацию на "Новочеркасской" приношу извинения. Люди были вынуждены менять маршрут, прыгали через барьеры, - сказал он на пресс-конференции 1 марта 2023 года.

Для того, чтобы упорядочить поток пассажиров с 1 марта на станции будут дежурить сотрудники метров, а также сотрудники полиции. Также в этом месте разместят схемы входа.

- Я надеюсь, в первые пару недель люди привыкнут и выработают правильный маршрут входа на станцию, - добавил Козин.

Также с 3 по 7 марта у станции "Ладожская", которая закроется на капремонт, будут дежурить волонтеры. Они помогут пассажирам подобрать подходящий маршрут на то время, пока станция будет закрыта.