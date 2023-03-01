Почта России выпустила открытки с видами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: пресс-служба УФПС.

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они пополнили серию о знаковых местах России. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

В серию о Санкт-Петербурге вошли открытки с изображениями Банковского моста, Царского Села, ангела на шпиле Адмиралтейства и парусника с алыми парусами в створе Дворцового моста.

Фото: пресс-служба УФПС.

Ленинградскую область представляют с. Старая Ладога, Лендуловская роща, маяк Вуохенсало, Борницкий карьер и пос. Токсово. Выпуск посвящён зимнему и летнему туризму. Путешественники могут собрать коллекцию из пяти видов открыток. Их можно приобрести в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цена одной открытки – 44 рубля.

Фото: пресс-служба УФПС.

«Открытки — это сувениры, которые расскажут о вашем путешествии родным и друзьям. Несколько тёплых слов на обороте и удивительные пейзажи нашего города и области согреют близких. Кроме того, открытки из серии о туризме по России займут почётное место в коллекциях путешественников», — отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Дмитрий Серебренников.

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