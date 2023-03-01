«40 человек в классе – норма»: Комитет по образованию поделился хитростями поступления в школы Петербурга в 2023 году

В 2023 году в школах Петербурга увеличено количество первых классов и мест в них. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родителям будущих первоклашек из Петербурга рассказали, как правильно подать заявление на прием в первый класс в 2023 году. Подробным планом действий поделилась начальник отдела общего образования Анна Грубская.

- 1-го апреля не нужно бежать в МФЦ или сразу садиться в полночь за компьютер и заходить на сайт Госуслуг. Нужно в спокойном режиме, тем более 1 апреля это суббота, выспаться, проснуться, выпить кофе или чаю и уже заниматься решением своего вопроса, - посоветовала мамочкам и папам будущих первоклассников Грубская в эфире на страничке правительства Санкт-Петербурга во «Вконтакте».

И нет, в комитете не готовят какую-то первоапрельскую шутку. Там пояснили, что время подачи заявки уже давно не играет никакой роли, но при этом посоветовали родителям подать заявления в апреле либо в начале мая. Ведь первый месяц школы накапливают заявления, а уже с 18 мая начинают приглашать родителей. Анна Грубская отметила, что места хватит для всех желающих.

- В Петербурге открываются новые школы, увеличивается количество мест в уже существующих учреждениях. В этом году увеличено и количество первых классов и мест в них, - подчеркнула Грубская.

При этом, отвечая на вопрос одного из родителей, представитель комитета заявила, что 40 человек в одном классе - это норма, пояснив, что при подсчете этой нормы они исходят из «своеобразной формулы: 2,5 квадратных метра на ребенка» и привязывают количество детей в классе к метражу. А в новых школах классы просторные. Анна Грубская подчеркнула, что подобный расчет не отразится на образовательном процессе.

- Мы все через это проходили. От количества детей в классе в небольшой степени зависит то, как будет организован учебный процесс.

Анна Грубская отметила, что занять очередь в нужную школу заранее не получится, ведь это незаконно. А вот в 95 городских школах, где работают дошкольные отделения, есть полезный бонус:

- Тот ребенок, который ходит в дошкольные отделения уже является учащимся этой школы и ему не нужно поступать в первый класс. Если родители решили, что ребенок будет продолжать учиться здесь, ему достаточно перевестись на уровень начального общего образования, - отмечает Анна Грубская.

При этом в комитете по образованию подчеркивают, что в таких школах также открывается достаточное количество первых классов, чтобы взять детей не только из подготовительных групп, но и из микрорайона школы.