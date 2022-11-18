Пенсионерку жестоко зарезали во время скандинавской ходьбы в Петербурге

Пенсионерку жестоко убили во время скандинавской ходьбы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зверская история произошла в Пискаревском парке Калининского района Санкт-Петербурга. Вечером 17 ноября 2022 года в парке нашли тело пожилой женщины, сильно изрезанное ножом. Судя по ее одежде и спортивному оборудованию, она занималась скандинавской ходьбой. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы провести расследование, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 19 часов в полицию Калининского района поступило сообщение об обнаружении в Пискаревском парке тела пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия оперативно были направлены наряды полиции, - рассказали стражи порядка.

Вскоре патруль недалеко от места убийства обнаружил 26-летнего мужчину. Он был тоже серьезно изранен. Порезы были на шее. Сотрудникам полиции он признался, что напал на случайную прохожую, убил ее несколькими ударами ножом, после чего изрезал и себя.

Мужчину госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации.

Погибшей оказалась 63-летняя пенсионерка, проживающая на улице Бутлерова. Женщина занималась скандинавской ходьбой и вышла в парк на вечернюю прогулку.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии.