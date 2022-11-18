Управленческая команда СПбГУПТД прошла процесс итоговой защиты по реализации вузом ФП «Профессионалитете». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Участники делегации Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна прошли итоговую выездную защиту образовательно-производственного кластера в рамках участия вуза в федеральном проекте «Профессионалитет». Кластер легкой промышленности Петербурга «ПромТехДизайн – КТМУ» в Екатеринбурге представляли первый проректор, проректор по учебной работе СПбГУПТД Александр Рудин, директор Колледжа технологии, моделирования и управления Мария Корабельникова и генеральный директор Фабрики нестандартной обуви «Меркурий» Сергей Щербаков.

На защите управленческой командой вуза были представлены результаты участия в ключевых проектах «Профессионалитета», представлены числовые показатели эффективности проведенных мероприятий по обновлению инфраструктуры, обучению преподавателей, адаптации образовательных программ под новые реалии учебных процессов. На защитах присутствовали заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Маргарита Скворцова, начальник отдела оценки качества среднего профессионального образования и профессионального обучения Светлана Наумова, начальник Центра сопровождения региональных систем среднего профессионального образования «Институт развития профессионального образования» Елена Маклина.

- Мы запустили программу научных исследований совместно с АО «ПТК «Модерам», одним из лидеров отрасли. В лаборатории биомеханики движения мы проводим испытания обуви, где определяем направления усовершенствования конструкции и узлов изделий. Здесь мы можем определить возможности использования обуви в нестандартных условиях, а значит производить изделия спецназначения. Наша концепция основывается на подходе «ремесло – как бизнес-идея», по сути мы учим зарабатывать творчеством. Сегодня мы предоставляем информационно-техническую поддержку компаниям, наш лабораторный комплекс и экспертизу в создании и прототипировании, включаем в эту работу студентов, для того, чтобы они имели реальный опыт, - комментирует директор Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД Мария Корабельникова.

В рамках деловой программы делегация университета посетила образовательный центр АНО «Институт развития дуального образования» Первоуральского металлургического колледжа и предприятие «Киберсталь».

- В образовательном центре, который мы сегодня посетили, замечательно работает система дуального образования. Это прекрасный, современный комплекс. Нам удалось посмотреть и работу учебно-производственной части, и аудиторий, где ведется теоретическая подготовка. Для нас это был полезный обмен опытом, так как на данной площадке грамотно систематизированы и запротоколированы все процессы как в лабораториях, так и в цехах. Такие взаимодействия очень полезны, они позволяют изучить передовой опыт коллег, адаптировать его с учетом специфики нашей отрасли и внедрить в кластере, - рассказал генеральный директор Фабрики нестандартной обуви «Меркурий» Сергей Щербаков.