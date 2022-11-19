Проклятье мрачного гения: Почему ленинградский ученый Кнорозов, расшифровавший календарь Майя, умер в одиночестве и нищете

Юрий Кнорозов разгадал главную тайну древней цивилизации в маленьком кабинете в Ленинграде ФОТО: семейный архив

Пока пресса называла его последним гением двадцатого столетия, а главное открытие – расшифрованный календарь Майя - уходило в народ, навевая страхи о конце света, сам Юрий Кнорозов сидел в своем скромном кабинете в Кунсткамере в Ленинграде, окруженный книгами и дымом от сигарет. Когда с его помощью «заговорила» древняя цивилизация, Кнорозову не было и 30 лет. Это открытие ставили в один ряд с полетом Гагарина в космос.

В этом году 19 ноября великому ученому могло бы исполниться 100 лет. Ко дню рождения Юрия Кнорозова «КП-Петербург» поговорила с его внучкой и ученицей, чтобы узнать, почему соавтором работ ученого выступала кошка, что связало его с цивилизацией Майя и почему один из главных советских умов умирал в одиночестве в коридоре больницы.

НЕРАЗРЕШИМОЕ РАЗРЕШИМО

- Он был главным человеком в моей жизни. Все, наверное, думают, что их дедушка лучший в мире - я не исключение, - делится внучка Кнорозова Анна Маслова. - Когда его не стало, мне было только 14 лет. Мы проводили вместе почти все его свободное время. Читали, гуляли, играли. Имя его овеяно легендами, и, честно говоря, многие из них совершенно идиотские.

Анна была еще маленькой, когда дедушки не стало, но она трепетно хранит память о нем ФОТО: семейный архив

Легенд и мифов вокруг Кнорозова, наверное, еще больше, чем вокруг самого календаря Майя. Одна из них связана как раз с его увлечением загадочной цивилизацией. Поговаривали, что в годы войны молодой студент Юра спас книгу Майя из огня, но все оказалось куда более прозаично.

- Дед очень любил читать книги. Однажды ему на глаза попалась статья немецкого исследователя Пауля Шелльхаса, который отчаялся понять язык Майя и написал, что дешифровка их письменности – это неразрешимая проблема. Дед принял вызов, - рассказала «КП-Петербург» Анна.

Чуть позже Майя сами нашли Кнорозова, но кто-то называет это обычной удачей. После войны в Ленинград было доставлено множество трофеев, в том числе и книги из берлинской библиотеки. Среди них Кнорозов и откопал свой томик с кодексами Майя.

- Эту книгу он немножко позаимствовал, - смеется внучка ученого. – Тут-то все и завертелось. Для него дешифровка стала целью.

Выехать за границу в те годы было просто невозможно, поэтому хоть Мексика – территория цивилизации Майя – и тянула к себе ученого, попасть туда было просто невозможно. Шифровать древние послания пришлось так - сидя в кабинете. И в 1951 году случилось чудо. Майя заговорили. Кнорозов за пару минут защитил диссертацию, получив негласный статус «последнего гения двадцатого столетия».

- На защите дедушка сказал: «Зачем мне вам о своей работе рассказывать? Кто хотел, тот уже прочитал», - отмечает Маслова.

Предсказание о конце света оказалось очередной шуткой ученых ФОТО: envato.com

МРАЧНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ КОТОВ ИЛИ РУССКАЯ ВАНГА?

Эта работа всколыхнула научное сообщество всего Советского Союза, а вместе с тем и журналистов. Именно им родные приписывают рождение многочисленных слухов о Кнорозове.

- Образ мистический вокруг дедушки сложился из-за желтой прессы. К тому же сами Майя – это загадочная и древняя цивилизация. Возможно, все эти легенды рождались еще и из-за фотографий - на всех снимках дедушка выглядит очень сурово, нигде не улыбается. Его называют «самым мрачным любителем котов». На самом деле, он был крайне обаятельным человеком с великолепным чувство юмора. Серьезность – это скорее отношение того поколения к фотографиям. Тогда это считалась чем-то важным, и нужно было выглядеть солидно.

Некоторые даже называли ученого «русской Вангой» - все из-за слухов о том, что в детстве маленький Юра мог лечить людей руками, а многих и вовсе завораживал взглядом.

- У нас в массовой культуре принято, что ученый обязательно должен быть с приветом. Ну не было у него никаких гипнотических способностей, зачем они ему? Более того, дед, услышав это, только плевался бы, - уверяет в разговоре с «КП-Петербург» Анна Маслова. - Ученые иногда бывают эксцентричными людьми, а в нем ничего такого вообще не было. Он тихий, кабинетный ученый. Человек сидит у себя дома и занимается наукой. Не любовниц, не приключений, приходится придумывать хотя бы гипноз.

Кнорозова до сих пор называют "самым мрачным любителем кошек" ФОТО: семейный архив

КОШКУ АСЮ В СОАВТОРЫ!

Но далеко не все «байки» об ученом рождались в фантазии журналистов. Юрий Валентинович и сам был не прочь подкинуть знакомым основу для будущей легенды. Так, даже дата рождения ученого, которая указана везде на просторах интернета, оказалась ложной.

«Пошел я паспорт получать, по жаре, за десять километров. Парня передо мной спрашивают: «Когда у тебя день рождения?». Он не знал (никто не знал, все знали только дату именин) – ну его домой и отправили. А я не растерялся и сказал: «19 ноября», - рассказывал Кнорозов, чей день рождения родные, на самом деле, отмечают 31 августа.

Поводом для слухов служило и чувство юмора дешифровщика. Так в соавторах одной из его научных статей неожиданно оказалась кошка…

- Он всегда очень любил котов, да и других животных. Это кошка Ася была одной из тех, что у него жили. Он даже пытался вписать ее в авторство, по крайней мере, в черновик: «Юрий Кнорозов и сиамская кошка Ася». Это была шутка. Ученые тоже развлекаются. Когда личность выдающаяся, все начинают воспринимать все всерьез, а человек просто пошутил. Нельзя же только наукой заниматься, - смеется Анна Маслова.

Из обычной шутки родилось и страшное предсказание. То самое, которого так боялись россияне в 2017 году – предсказание о конце света, который должен был наступить с завершением календаря Майя.

- Изначально это было лишь хохмой во время одной из конференций. Шутка для внутреннего употребления. У Майя в принципе не могло быть понимания о конце света. Это христианское представление, у них все циклично. На место старого умершего мира просто приходит новый. Но кто-то пошутил, что конец света будет в 2012 году, кто-то передал в прессу и все завертелось. Предугадать современные события по их календарю нельзя. Это скорее людское развлечение, - поясняет Анна Маслова.

«ЕГО СМЕРТЬ – ЭТО НАШ ПОЗОР»

Что, к сожалению близких, в биографии Кнорозова не было выдумкой, так это его любовь к сигаретам и алкоголю.

Юрий Кнорозов был невыездным ученым ФОТО: семейный архив

- Он не выпивал по две бутылки в день, как об этом пишут, но, к сожалению… Для него был очень неприятным факт того, что он не выездной. Алкоголь был способом снять напряжение, этим способом у нас многие пользуются, - тяжело отмечает Анна.

Проблема с выездом за границу для Кнорозова решилась только в 90-е годы. Первым делом ученый, конечно, отправился туда, где когда-то жили Майя.

- Он был так воодушевлен этой поездкой. В археологических местах Юрий Валентинович всегда так умиротворенно садился, закуривал и рассказывал о событиях, которые там происходили. У него была потрясающая способность реконструировать историю в воображаемые видеоряды, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» ученица Кнорозова Галина Ершова, которая отправилась в Мексику вместе с ним.

В Мексике Юрия Кнорозова почитают в разы больше, чем на родине. Там уже многие годы стоит памятник, изображающий ученого с кошкой Асей на руках. В России же о дешифровщике вспоминают куда реже. Юрий Кнорозов умер в 1999 году после инсульта. В коридоре больницы. В одиночестве.

- Дедушка умер в 6 утра. Нас бы в то время просто не пустили в больницу. Он умер в коридоре, это правда. Но это из-за банальной нехватки денег. Мама меня воспитывала одна, а бабушка была уже пенсионеркой. Оплатить палату мы не могли. К счастью, он очень быстро отмучился. Да, с одной стороны, это полное позорище, но, к сожалению, как могли, - заключает наследница последнего гения двадцатого столетия.

КОНКРЕТНО

Что было в календаре Майя?

- Календарь использовался не столько для предсказаний. Это в первую очередь утилитарное средство, чтобы понимать, когда, к примеру, заниматься сельским хозяйством. Это обычный инструмент, - делится внучка Кнорозова.

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