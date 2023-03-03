«Метрострой» закончил проходку наклонного хода станции метро «Путиловская» в Петербурге

Метростроители завершили проходку наклонного хода станции «Путиловская» / Фото: Николай Линченко

Строители метро закончили проходку наклонного хода станции метрополитена "Путиловская" в Санкт-Петербурге. Это будущая станция, которая войдет в состав новой Красносельско-Калининской ветки. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Именно здесь впоследствии оборудуют эскалаторы. Менее чем за год метростроители прошли глубину 60 метров и смонтировали 153 чугунных кольца, - сообщили в городской администрации.

Две первые станции новой ветки - "Путиловская" и "Юго-Западная" - уже соединяют тоннели. Их диаметр 5,6 метров. Получается, что горнопроходческие работы на первом участке новой линии петербургского метро завершены, а это значит, что открытие новых станций становится все ближе.

Помимо этого компания "Метрострой" активно ведет работы в подземном вестибюле, метростроители также обустраивают платформы и служебные помещения, раскрывают проемы для прохода пассажиров в центральный зал.

Добавим, что в этом году уже началось строительство вестибюля будущей станции метро "Путиловская".

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