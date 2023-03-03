Строки мира и дружбы: В Петербурге прошел Городской студенческий вечер восточной поэзии

Городской студенческий вечер восточной поэзии, который прошел 1 марта 2023 года на сцене театрально-концертного зала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, где уже в 17-й раз воспевали мир и дружбу. Фото: СПбГУП

Персидский и таджикский поэт Абулькасим Фирдоуси писал: «Самая большая бедность - невежество. Самое большое богатство - разум. Самое большое наследство - воспитанность». Восток и культура населяющих его народов - это неисчерпаемый источник жизненных мудростей, а также любви и дружбы между людьми и странами.

Это подтвердил Городской студенческий вечер восточной поэзии, который прошел 1 марта 2023 года на сцене театрально-концертного зала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, где уже в 17-й раз воспевали мир и дружбу.

- Сегодняшний вечер не просто так называется студенческим, - отметила первый проректор СПбГУП, профессор Лариса Пасешникова. - Это всегда ярко, нестандартно и по молодежному интересно.

Идея проводить вечера, где студенты разных национальностей на языке оригинала читают стихи своих поэтов-земляков принадлежит Почетному доктору Гуманитарного университета профсоюзов, писателю Даниилу Гранину. Мероприятие проходит при поддержке Совета ректоров Санкт-Петербурга и Конгресса петербургской интеллигенции. В этот раз в конкурсе приняли участие более 70 студентов 20 вузов Петербурга, которые представили восхищенной публике 25 незабываемых номеров, каждый из которых был оформлен музыкой, танцем или театральной зарисовкой. Насыщенная и многогранная программа была разделена на несколько тематических блоков: о любви к Родине, матери, природе, а также чувствах между мужчиной и женщиной. Особенно много поэтических строк было посвящено дружбе народов и миру.

В первый весенний день концертный зал университета был полон зрителей. Каждый самобытный и яркий номер публика встречала громом аплодисментов и поддержки.

- Мой номер состоял из двух частей, - рассказала одна из победительниц, студентка Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов из Татарстана Джамилла Куцявичус. - В первой я прочитала стихотворение татарского поэта Габдуллы Тукая о любви к родному языку, который отличается удивительной певучестью и красотой. А после я показала фрагмент татарского национального танца, который я ценю за его энергию и задор.

За первенство шла жаркая борьба, все участники отметили, что занять призовое место - совсем не главное. Ведь куда важнее - продемонстрировать богатство и неповторимость родной культуры, а также показать, что, несмотря на все разногласия в мире, искусство способно объединить людей.

Все участники выглядели, как настоящие звезды. Фото: СПбГУП

Своими впечатлениями в самом конце вечера поделился член жюри, Народный артист РФ Николай Буров:

- То, что я сегодня увидел, достойно показа на центральных телеканалах! С каждым годом уровень этого конкурса растёт. Спасибо университету за этот праздник и за возможность задуматься об очень важных вещах.

КОНКРЕТНО

1 место получил студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Чиджиоке Фамус из Нигерии.

2 место разделили между собой студент Санкт-Петербургского государственного технологического института Алхаж Хади из Ливана и россиянин Иван Малютин, обучающийся в Санкт-Петербургском государственном университете.

3 место досталось сразу трем участникам: коллективу студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) из Вьетнама (Ву Тхань Луан, Нгуен Чонг Нхан, Чан Динь Хынг), студентке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов из Татарстана Джамилле Куцявичус и студенту Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна из Якутии Данилу Латышеву.

Гран-при присудили курсантам и оркестру Военно-медицинской академии имени Кирова за мини-спектакль «Сказки Шахерезады» о любви к родине, родителям и женщине.

Специальный приз жюри достался студенту Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Тиам Салиму из Республики Мали.