Заслуженная победа: ЖК «Юнтолово» получил престижную награду в сфере недвижимости. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В Северной столице регулярно проходят конкурсы и премии в сфере строительства. Один из наиболее престижных среди них - это «Доверие потребителя». В 2023 году лучших застройщиков региона награждали уже в 15-й раз. В список победителей вошла девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург»: ее флагманский проект жилой комплекс «Юнтолово» получил приз в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге». Почетный диплом победителя и стеклянную статуэтку, символизирующую открытость и прозрачность ведения бизнеса, вручили генеральному директору «Главстрой Санкт-Петербург» Александру Лелину и директору проекта «Юнтолово» Ирине Межейниковой. К слову, престижную награду в сфере строительства застройщик получает уже в третий раз.

Жилой экорайон «Юнтолово» находится на северо-западе Петербурга в Приморском районе. Рядом расположен Юнтоловский заказник, а сам комплекс стоит на берегах реки Юнтоловки. Эти территории вблизи Лахты стали развиваться с приходом туда компании «Главстрой Санкт-Петербург», и сейчас здесь расположен один из самых современных и быстрорастущих районов города.

Жилой район был создан для комфортного и качественного проживания петербуржцев, в нем есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Сейчас там уже построили 46 жилых домов общей площадью 603 588 м². Рядом работает два детских сада с бассейнами и общеобразовательная школа с центром цифровых дисциплин «Техноспейс» и образовательным кластером Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. А прямо сейчас идет строительство еще двух важных объектов: одной школы на 825 учеников и детского сада на 200 мест.

На территории района есть магазины, кофейни, аптеки, поликлиники и медицинские лаборатории, почта, отделение МФЦ, Дом творчества. Также для всех желающих открыт гребной клуб «Причал’Ю». Для удобства перемещения по территории в комплексе проложено свыше 2 км многополосных дорог.

У «Юнтолово» большие планы на будущее. Застройщик планирует построить еще 9 школ, 18 детских садов, детские и взрослые поликлиники, станции скорой неотложной помощи, пожарного депо, отделения полиции и многое другое.

СПРАВКА

Независимый конкурс «Доверие потребителя» существует с 2008 года и был организован по инициативе Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это общественная некоммерческая организация, которая защищает законные права потребителей на рынке недвижимости. В 2023 году в число номинантов конкурса вошли 67 строительных компаний, 44 риэлторских агентства, 20 ипотечных банков, 134 построенных и строящихся жилых комплексов, 43 управляющих компании, 26 строящихся и построенных апартаментов, а также 18 проектов загородного домостроения. В онлайн-голосовании за участников отдали голоса свыше 52 000 потребителей.

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