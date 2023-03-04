Родился в рубашке: водитель ГАЗели чудом выжил, вылетев из кабины с моста на КАД

Водитель упал с эстакады не на проезжую часть, а на газон. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Чудо, не иначе. В Петербурге водитель ГАЗели выжил, после того как вылетел из кабины грузовика на КАД. Авария случилась днем 4 марта на эстакаде Пулковского шоссе. Фото и видео происшествия уже разлетелись по Сети, вызвав удивление пользователей. Как рассказали очевидцы, мужчина упал с высоты нескольких метров и по счастливой случайности приземлился не на проезжую часть скоростной трассы, а на газон.

Сама ГАЗель зависла на эстакаде над КАДом. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подтвердили информацию о выжившем водителе грузовика и рассказали, что же все-таки произошло на мосту. - Произошло попутное столкновение легкового автомобиля и ГАЗели, которая затем врезалась в барьерное ограждение и перевернулась. Из кабины ГАЗели выпал человек, он же единственный пострадавший, - сообщили в пресс-службе сайту spb.kp.ru.

По фото Упрдора видно, что ГАЗель перевернулась на бок и зависла на мосту. Второй участник ДТП, легковой автомобиль, лежит на крыше.

Второй участник ДТП, легковой автомобиль, лежит перевернутый. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Одна полоса движения на КАД перекрыта служебными автомобилями.

К слову, авария спровоцировала небольшой затор на КАД и на Пулковском шоссе.