Стреляли из ракетницы и били элетрошокером: двое мужчин напали на 17-летнего подростка в Петербурге

После нападения парня госпитализировали в больницу, но позже отпустили домой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга разыскивает двух мужчин, которые напали на 17-летнего подростка и избили его. В дежурную часть 3 марта обратился отец мальчика, который сообщил, что в его сына выстрелили из ракетницы и брызнули из перцового баллончика. Нападавшие были в маске. Само ЧП случилось во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте, 49.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, во время внезапно возникшего конфликта, распылили перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы и нанесли несколько ударов в область лица и тела кулаками, а так же ударили в область шеи шокером несовершеннолетнего, 2005 года рождения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции отметили, что пострадавшего 17-летнего подростка госпитализировали в больницу. После осмотра врачи отпустили парня домой.

Сейчас полиция разыскивает двух мужчин, которые напали на подростка. Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».