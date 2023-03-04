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Происшествия4 марта 2023 16:08

Стреляли из ракетницы и били элетрошокером: двое мужчин напали на 17-летнего подростка в Петербурге

Двое в масках выстрелили из ракетницы в 17-летнего подростка в Петербурге
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
После нападения парня госпитализировали в больницу, но позже отпустили домой.

После нападения парня госпитализировали в больницу, но позже отпустили домой.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга разыскивает двух мужчин, которые напали на 17-летнего подростка и избили его. В дежурную часть 3 марта обратился отец мальчика, который сообщил, что в его сына выстрелили из ракетницы и брызнули из перцового баллончика. Нападавшие были в маске. Само ЧП случилось во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте, 49.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, во время внезапно возникшего конфликта, распылили перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы и нанесли несколько ударов в область лица и тела кулаками, а так же ударили в область шеи шокером несовершеннолетнего, 2005 года рождения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции отметили, что пострадавшего 17-летнего подростка госпитализировали в больницу. После осмотра врачи отпустили парня домой.

Сейчас полиция разыскивает двух мужчин, которые напали на подростка. Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ