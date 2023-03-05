Падение Валиевой и триумф Туктамышевой: Итоги короткой программы финала Гран-при России по фигурному катанию

Камилла Валиева уступила лидерство в финале. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лед, страсть и слезы: все в одном флаконе. Петербург снова стал центром притяжения любителей фигурного катания. Финал Гран-при России проходит в Северной столице со 4 по 5 марта. Главные звезды сошлись на арене СК «Юбилейный». Показываем, как прошел первый день борьбы.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ И НЕОЖИДАННЫЙ ИСХОД

Спортсмены состязались в четырех направлениях: одиночное женское катание, одиночное мужское катание, парное катание и танцы на льду. Показывали короткие программы.

Соревнования проходят в СК "Юбилейный". Фото: Артем КИЛЬКИН

В танцах на льду текущее лидерство с минимальным разрывом друг от друга захватили Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Борьба за первенство разразилась и у парников. С минимальным отрывом первую позицию заняли петербургские фигуристы Александра Бойкова Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — пока вторые. Третьими из-за неудачной попытки тройного лутца стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Спортсмены выступали с короткой программой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Звездную любимицу публики встретили аплодисментами. Камилла Валиева как всегда вышла на лед под крики фанатов. Но у фигуристки случился небольшой провал. Олимпийская чемпионка упала с тройного акселя в начале программы, но затем собралась и чисто исполнила тройной флип и тройной тулуп. В итоге только третья.

Елизавету Туктамышеву тоже приняли на ура в родном Петербурге. Она ответила тем же — идеальный тройной аксель, как и вся программа. Если не считать каскада с двойным тулупом, вместо тройного. Ее оценка — 81,09, что позволило опередить Валиеву и встать на второе место.

Елизавета Туктамышева вышла на лед в полупрозрачном костюме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто же первая? Совсем неожиданное лидерство заняла воспитанница 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Идеальный прокат впечатлил судей и они поставили высший балл.

Лучший результат продемонстрировала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Фото: Артем КИЛЬКИН

У парней лидером триумфально стал Марк Кондратюк. Недавно он вернулся на лед после травмы. Однако, его соперники Петр Гуменник и Макар Игнатов дышат ему в спину. Исход турнира решит произвольная.