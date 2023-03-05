Пропала шаверма, люди путаются в указателях, не хватает волонтеров: Что происходит на «Ладожской» спустя сутки после закрытия станции

Станцию "Ладожскую" огородили лентами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Ладожская» вторые сутки закрыта на ремонт. Пассажиров перестали пускать в подземку 4 марта 2023 года. Потерпеть придется 11 месяцев. Власти обещали, что перераспределят пассажиропоток на наземный транспорт и люди, живущие в этом районе, не будут испытывать никаких сложностей.

Журналисты сайта spb.kp.ru узнали, что происходит спустя сутки после закрытия станции «Ладожская» в Петербурге.

ЭТО ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ, ЯГОДКИ БУДУТ В БУДНИ

Утром 4 марта вход в вестибюль станции закрыли на ключ. Для порядка повесили и полосатую красно-белую ленту, чтобы наверняка. «Ладожская» важный транспортный узел, здесь же находится и одноименный вокзал, на который можно было попасть не поднимаясь наверх. Теперь этот путь тоже перегорожен.

Арендаторы торговых площадей в подземке начали постепенно съезжать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и у любой станции метро, там большая проходимость. Что очень привлекает бизнес. Так что большое количество магазинов и точек питания часто селятся рядом с прибыльным местом. После закрытия несколько предпринимателей съехали, чтобы не терпеть убытки и не платить аренду впустую.

- Съехала шаверма, еще закрылось пару палаток, - передает наш фотокорреспондент. - В паре заведений сказали, что посмотрят на трафик ближайший месяц и тогда решат, съезжать или нет.

По опыту с «Чернышевской», которую также закрыли на ремонт, но год назад, власти Северной столицы набрали волонтеров. Эти люди должны стоять возле вестибюля и ориентировать пассажиров, которые заблудились. Но горожане жалуются в социальных сетях, что специально обученный персонал за два дня ни разу не видели. С непривычки люди путаются в указателях, случайные туристы тоже не могут сориентироваться. К сожалению, волонтеры не встретились и нашему фотографу.

Открыть станцию планируют через 11 месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуацию прояснили в комитете по транспорту Петербурга.

- Волонтеры на различных точках дежурили до 11-12 часов. Теперь только вечерняя смена с 18:00, - уточнили нам в пресс-службе.

Куда теперь деваться пассажирам с «Ладожской»? В день закрытия станции начали ходить бесплатные шаттлы. С 06:00 до 10:00 и с 16.00 до 20.00 ездит новый трамвай №30. На нем можно доехать от «Ладожская» через «Новочеркасскую» до Площади Александра Невского. Но и здесь местные жители забеспокоились. Еще 4 марта в соцсетях появились кадры очередей на остановках. В комитете по транспорту поспешили успокоить людей, сказав, что места хватит всем.

Рядом со станцией дежурят волонтеры, которые объясняют людям на какой транспорт им пересесть. Фото: комитет по транспорту Петербурга

- Трамвай №30 - тот самый бесплатный шаттл – расположен специально рядом с конечной остановкой «Чижика». Прибывает «Чижик» и его пассажиры массово пересаживаются на шаттл. Отсюда десятки людей на остановке - поскольку одномоментно все. И на видео в сети видно, что как только открыли двери - люди зашли в трамвай, у него вместимость больше 150 человек, там поместились все с очень большим запасом. Все штатно, - уверяют в пресс-службе.

Но первые дни закрытия станции пришлись на выходные. Что будет в будни, когда пассажиропоток значительно выше, нам предстоит еще узнать.