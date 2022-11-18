Названы победители конкурса «Золотой Трезини». Фото: пресс-служба РСТИ.

Жюри конкурса отметило наградой скульптуру львов, расположенную во дворе жилого комплекса премиум-класса Familia, который холдинг «РСТИ» построил на Петровском острове. Скульптурная группа из фигур льва, львицы и двух маленьких львят стала победителем в номинации «Лучший арт-объект на территории жилого комплекса».

Львы украшают двор центрального корпуса Familia. Высота скульптуры — 3 метра, она выполнена из современного вандалостойкого пластика с имитацией под бронзу. Автор – известный петербургский скульптор Владислав Маначинский. Скульптура семейства львов отражает силу, благородство, высокий статус и в то же время крепкие семейные связи, является композиционным центром дворового пространства проекта, точкой притяжения для жителей дома и их гостей.

Скульптурная группа из фигур льва, львицы и двух маленьких львят стала победителем в номинации «Лучший арт-объект на территории жилого комплекса». Фото: пресс-служба РСТИ.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Он назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии – и проводится при поддержке Генерального консульства этой страны в Петербурге. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

СПРАВКА

Familia — жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове, состоящий из трех восьмиэтажных домов. В состав проекта входит детский сад на 100 мест, а также двухуровневый паркинг. В центральном корпусе расположены лобби-бар и зона ожидания со вторым светом и потолком высотой 6,7 метров. Внутренний двор благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту. Все три дома уже введены в эксплуатацию.