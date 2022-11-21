«Меня спасли мысли о детях и ангел-хранитель»: Найден невозмутимый русский солдат, отбившийся от дрона ВСУ

Найден герой, который откинул три гранаты Фото: СОЦСЕТИ

Британцы прозвали его невозмутимым русским героем. Солдат стал известен на весь мир после видео, на котором он мужественно отбивается от "заряженного" дрона. ВСУ раз за разом скидывали на российского бойца в окоп гранаты и боеприпасы от гранатомета, пытаясь его уничтожить. Но каждый раз мужчина успевал откинуть гранату до того, как она взорвалась. Поначалу появилась информация, что на видео боец Алексей из Ленобласти. Но теперь выяснилось, что на кадрах 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР. "КП - Петербург" пообщалась с героем и узнала, что ему помогло выжить.

- Это было 30 октября в ДНР в Марьинке, - рассказал "КП - Петербург" Рустам. - Так получилось, что в окопе я был один. Появился коптер, скинул гранату. Она прилетела прямо в меня. Я потерял сознание, меня оглушило. Получил осколочные ранения ног, рук и в области подмышки. К счастью, бронежилет спас меня, живот не повредило. Но после такого бронежилет, конечно, был уже в хлам разорванный. Дальше я полз раненный.

Солдат трижды успел отбросить гранату

Рустам оставался в окопе, как вдруг над ним снова появился коптер - ВСУ решили добить бойца!

- Он начал прилетать через каждые пять минут и постоянно скидывал гранаты, - вспоминает в разговоре с журналистом "КП-Петербург" солдат. - Всего было 8 боеприпасов: снаряды от гранатомета и гранаты. В основном в меня кидали натовские боеприпасы. Многие из них не взрывались. Три гранаты я откинул. Точную последовательность я уже не помню. Могу сказать, что вторая граната разорвалась рядом, я слышал хлопок, третья упала, но не детонировала. После нее я снова сознание потерял. Очнулся, когда коптер снова начал подлетать.

На то, чтобы отбросить гранату, у бойца было всего несколько секунд.

- Для меня все это длилось вечность, но на самом деле это все продолжалось около часа, - делится Рустам. - Была мысль притвориться мертвым. Но она не сработала, они все равно кидали боеприпасы в меня, вошли в азарт. Я на автомате отбрасывал их. Но тут важна реакция. Нас обучали этому - спасибо инструктору. Главное не паниковать, не впадать в ступор, просто брать и откидывать. Еще мне помогли мысли о моих детях. Ну, и, думаю, меня спас ангел-хранитель, потому что просто так везти не может! Когда они восьмую гранату скинули, я ее откинул, она у меня в ногах взорвалась. Я собрал все силы и вышел из окопа. Думаю, что дрон после этого прилетал еще раз. Но меня уже не было. Я успел спрятаться. В те минуты я думал только, как выжить. Самое интересное, что это произошло 30 октября, а 31 октября у меня был день рождения!

Раньше солдат был шахтером Фото: СОЦСЕТИ

Такие случаи, что боец успевает откинуть гранату, по словам Рустама, случаются. Но три подряд - о таком еще никто не слышал.

- Я потом своим сослуживцам рассказал, они были все в шоке. Говорили, что мне повезло, - улыбается солдат. - Это один на тысячу случаев. Жена и дети тоже в шоке. У меня дочке 18 лет, сыну четыре года. Они сказали, что я молодец. Но я героем себя не считаю. Хотя я и видел, что британцы распространили это видео, но не хотел, чтобы все так раздувалось.

На спецоперации Рустам с 24 февраля. До этого он был шахтером. Сейчас мужчина служит в 5-й бригаде НМ ДНР. После ранения он попал в больницу, где проходит лечение.

Сейчас боец находится в больнице

- Жду заключения врачей. У меня контузия и осколки в теле. Некоторые осколки достали, некоторые остались. Думаю, что после случившегося вернусь домой, к семье, - признается боец. - Но, прошу, не надо обо мне много писать. Там, на передке, больше героев! У меня просто везение.

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