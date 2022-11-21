«Это один случай на 200 миллионов»: В Петербурге впервые родились тройняшки-близнецы

В Петербурге на свет появились не просто тройняшки, а «тройные» близнецы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое из ларца одинаковы с лица. Такое, как признаются врачи, происходит один раз на 200 миллионов родов. В Петербурге на свет появились не просто тройняшки, а «тройные» близнецы. Раньше о таком медики читали только в учебниках. Уникальный случай произошел в роддоме № 10 Северной столицы. Счастливыми родителями стали 28-летняя Юлия и 36-летний Семен Лебедевы. Для них это были первые роды.

Как вспоминает мама девочек, на плановом УЗИ в 11 недель врач неожиданно объявил: «Готовьтесь, у вас двойня, а, может, и больше…»

Карапузы все время находятся под пристальным вниманием врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- После эти слов я была в легком шоке, - улыбается мамочка. - Даже врач не поняла, сколько у меня детей, потому что она с таким не сталкивалась. Я вышла из кабинета и мужу сообщила, что у нас будет тройня. Он тоже не мог поверить в это.

На протяжении всей беременности Юлия была под пристальным наблюдением медиков, несколько раз ложилась на сохранение. Правда, найти врача, который бы взялся принимать такие роды, было непросто. К счастью, помочь вызвались специалисты роддома № 10. На сроке 8,5 месяцев они решили проводить Юле кесарево сечение, как и положено в таких случаях. К этому времени малышки уже успели сформироваться и могли появиться на свет здоровыми. Так и произошло: 15 ноября две из них родились весом 1,6 кг, одна - 2 кг.

Девочки родились на 8,5 месяце. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выписать тройняшек врачи пока не решились. Чтобы детки окрепли и набрали вес, их отправили в стационар. Целый месяц девочки будут находиться в инкубаторе. Маму поселят с ними же, только в соседнюю палату. А после малышки поедут уже домой к родителям.

- Это второй этап выхаживания. Обычно такие недоношенные детки имеют риски сердечных патологий. Наши девочки здоровы, но требуют дополнительного обследования, - уточняет руководитель реанимационного-консультативного блока Первой городской больницы, Артем Минаков.

Юлия и Семен с нетерпением ждут дня, когда они будут все вместе.

- Тройня для нас неожиданность. Но будем постепенно привыкать. Мы живем за городом с моими родителями. Они и будут помогать нянчиться, - озадачено говорит отец тройни.

Родители троих девочек признаются, что помогать с детьми им будет бабушка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мама детей не унывает и признается, что такие роды для ее семьи вполне привычны.

- В роду и у меня и у мужа были близнецы, но не тройни. Я пока не отличаю малышек. Они такие одинаковые, но думаю, привыкнем, в конце концов, дома шапочки разные наденем на них. Зато у нас не было проблем выбора имени. Одну дочку мы назвали Мирославой, как решили совместно, не зная о тройне, второй дала имя я, хотела всегда Этну, третьей - муж. Он хотел Агнию. Удобно, все довольны, - шутит мамочка.

Малышей отправили в специализированную больницу, где им предстоит набрать вес перед выпиской. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОФИЦИАЛЬНО

«Случай из учебника»

- Такое происходит крайне редко, когда у одной мамы малыши развиваются от одной плаценты. В народе это называют однояйцовые. В мире такое случается раз в 200 миллионов. Это случай из учебника. В Петербурге на памяти врачей вообще впервые, - уточняет главный врач петербургского роддома №10 Лада Иванова.