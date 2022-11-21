Татьяна Тылевич: «От Императорского фарфорового завода ждут только шедевры»

Татьяна Тылевич. Фото: личный архив.

В этом году Императорский фарфоровый завод отметил свое 278-летие. Почти три столетия крупнейшее предприятие Петербурга выпускает фарфоровые изделия и предметы интерьера на исторической площадке на левом берегу Невы. Коллектив предприятия состоит из 1000 сотрудников уникальных квалификаций и профессий. А руководит петербургскими фарфористами Татьяна Тылевич. Более 20 лет она работает на ИФЗ. Впрочем, по ее словам, для Императорского фарфорового завода такой стаж не рекорд, а только начало.

- Императорский фарфоровый завод отмечает в этом году 278 лет с момента своего создания. Как Ваша жизнь оказалась связана с фарфором, и в чем особенность руководства предприятием с многолетней историей?

- Я пришла работать на завод в 2001 году. Сначала – внутренним аудитором, а спустя два года меня назначили директором по экономике и финансам. В ноябре 2008 года акционеры завода предложили мне возглавить предприятие.

Знатоки и ценители фарфора постоянно интересуются работой ИФЗ. Планируя выход новой продукции на рынок, мы детально анализируем пожелания клиентов и стараемся создать максимально красивый, функциональный и качественный продукт. Сохраняя традиции русской школы фарфора, мы привносим новые тренды, чтобы Императорский фарфор органично вписывался в современный ритм жизни.

У Императорского фарфорового завода нет права на ошибку. От нашего предприятия не ждут ничего, кроме шедевров. Руководить заводом с вековой историей, многолетними традициями и собственной школой – это огромная ответственность.

- Если попытаться вкратце пересказать историю ИФЗ, какие пять основных этапов Вы бы отметили?

- Это очень непростой вопрос, но я попробую ответить на него через параллели с российской историей. Ведь неспроста говорят, что по истории российского фарфора можно читать летопись Российского государства.

Давайте начнем с 1744 года. В этот год была основана Невская порцелиновая мануфактура. Три года потребовалось устроителям мануфактуры, чтобы создать русский фарфор, наладить производство и получить первые образцы достойного качества. Главная заслуга, безусловно, принадлежит Дмитрию Ивановичу Виноградову – выдающему русскому ученому и организатору первого фарфорового производства.

Расцвет завода приходится на времена правления Николая I – это вторая важнейшая веха истории ИФЗ. При нем был создан «Русский», он же «Гурьевский» сервиз, который стал фарфоровым памятником победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Определяющими для истории завода стали 20-ые годы ХХ века, когда под руководством Сергея Васильевича Чехонина художники и скульпторы предприятия создали совершенно новое направление – агитационный и супрематический фарфор. Эти произведения должны были помочь донести до народа и зарубежных партнеров идеи пролетарской революции.

С началом Великой Отечественной войны основное производство вместе с коллекций музея было эвакуировано в глубь страны. После снятия блокады завод оперативно возобновил работу. И летом 1944 года к 200-летию основания завода художник Анна Яцкевич создала сервиз с рисунком «Кобальтовая сеточка» по мотивам первого сервиза Дмитрия Ивановича Виноградова. На протяжении многих десятилетий этот сервиз – визитная карточка нашего завода и всего города на Неве.

Пятая важная веха – это начало XXI века. Благодаря стараниям акционеров завода предприятие вернуло свое историческое имя, а также смогло сохранить вековые традиции и модернизировать производство.

- Как поменялась технология производства фарфора от ИФЗ за почти 300 лет?

- Вы не поверите, но рецепт фарфоровой массы, изобретенный Дмитрием Ивановичем Виноградовым, почти не изменился. Технология производства также изменилась незначительно, по-прежнему большая часть производственных операций выполняется вручную.

Каждое изделие ИФЗ хранит тепло рук наших сотрудников. Именно так мы сохраняем высочайшее качество продукции и ее уникальность. Конечно, мы внедряем современные технологии, такие как 3d-моделирование сложных изделий. Но с точностью глаз художника, рук скульптора, виртуозностью живописцев они сравниться не могут.

- Какие меры Вы предпринимаете, чтобы защитить компанию от влияния внешних факторов?

- Фарфор ИФЗ – это изделия, выполненные по отечественным технологиям, из российских материалов и на историческом месте. Именно этот подход помог нам переживать все кризисы. Мы и сегодня придерживаемся этого курса, чтобы, несмотря на все сложности, продолжать выпуск продукции высочайшего качества.

За последние три десятилетия завод, вместе со всей страной, пережил непростые времена. Сохранить завод помогла личная заинтересованность и внимание акционеров завода – супругов Николая Александровича и Галины Викторовны Цветковых.

- Вы работаете на ИФЗ более 20 лет. Как за эти годы изменились вкусы и пристрастия ценителей Императорского фарфора? И как вы соответствуете новым трендам?

- Императорский фарфор был и остается красивой, благородной и по-петербургски элегантной посудой. Благодаря этому наши изделия ценились во все времена. Сегодня мы видим интерес молодой аудитории к фарфору, который будет практичен и удобен. Так в нашей линейке появилась продукция подбренда IPM Home. Это современная фарфоровая посуда, которую можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ-печах.

Но Императорский фарфоровый завод сегодня – это не только производство посуды. Мы стремимся стать культурным центром для петербуржцев и гостей города. На заводе и в Галереях читают лекции, проводят выставки и мастер-классы. В залах Государственного Эрмитажа выставляются исторические изделия завода и работы наших современных художников. Также выставки нового художественного фарфора проходят и в других музеях города и страны.

Мы стремимся создать вокруг ИФЗ «вселенную фарфора», где гости смогут прикоснуться к прекрасному и великому. Как показывает опыт наших сотрудников, однажды попав в эту сферу, человеку хочется всю жизнь посвятить фарфору. Вот поэтому 21 год – совсем небольшой стаж по меркам нашего завода.

- Каков рекорд работы на ИФЗ?

- В этом году на Дне завода мы поздравляли с трудовым юбилеем сотрудника, чей стаж работы на предприятии – 50 лет. Всего на празднике мы поздравили 61 трудового юбиляра, их заводской стаж составил от 20 до 50 лет. А в минувшие года мы поздравляли ветеранов, которые отмечали и 60 лет работы на заводе.

Мало какие предприятия могут похвастаться, что сотрудники работают у них по 40-50 лет. Это говорит о большом доверии и уважении коллектива к Императорскому фарфоровому заводу. Мы гордимся нашими рекордсменами и, конечно, привлекаем молодых сотрудников. На них возложена важная задача: перенять опыт мастеров, сохранять традиции и создавать новые шедевры.

- Сегодня в штате ИФЗ – более 1000 человек. Как хрупкая женщина справляется с руководством таким большим предприятием?

- Руководить таким предприятием, действительно, непросто, цена ошибки крайне высока. Чтобы работа шла эффективно, я постаралась создать вокруг себя команду руководителей направлений, которые искреннее любят и болеют за свое дело. Благодаря их помощи и самоотверженному труду всех сотрудников мы 278 лет производим на берегах Невы русское «белое золото». У нас большие планы по развитию, и я верю, что мы сможем их осуществить.

- Какой продукцией Вы лично пользуетесь у себя дома?

- Не буду оригинальной, я и мои близкие всегда выбираем классику. Наш любимый семейный сервиз – это чайный сервиз «Кобальтовая сетка» на форме «Тюльпан». Когда моя семья собирается вместе, мы накрываем стол именно этим сервизом.

Я считаю, что посуда может и должна создавать настроение и приносить радость. Например, свой рабочий день я начинаю с ароматного чая из чашки с рисунком «Золотая лента» из белоснежного, тончайшего костяного фарфора по форме «Наташа». Поверьте, в красивой посуде и чай становится вкуснее, а день проходит продуктивнее.