Юра Жанкелдин о путешествиях по России и проекте тура для молодежи: «Хочу показать миру Монголию»

Юра Жанкелдин. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Девушка мечтает открыть собственное турагентство и показать людям из других стран свою прекрасную родину– Монголию.

- Расскажите, пожалуйста, почему родители назвали вас Юра?

- Мой папа мечтал стать космонавтом и даже пытался поступить на специальность, связанную с космонавтикой, в России. В итоге он стал бизнесменом, но любовь к космосу не прошла, и он выбрал для меня имя Юра – в честь Юрия Гагарина. Друзья шутили, что в России меня хорошо примут, ведь у меня русское имя.

- Интерес к России у вас появился благодаря отцу?

- Да, папа очень хотел познакомить меня с этой страной. Мы часто путешествовали по России, бывали здесь по четыре раза в год. Чаще всего это были города недалеко от границы с Монголией: Улан-Удэ, Барнаул, Иркутск, Новосибирск. Затем в выпускном классе школы я начала учить русский язык и решила поступать в российский университет. Родители хотели, чтобы я стала врачом, но я мечтала стать турагентом. Помимо России, мы часто ездили по Монголии, в Казахстан и Китай. Я очень любила путешествовать и думала, как превратить это в профессию. Родители были против моего выбора, но я объяснила им, что очень люблю свою страну, хочу развивать в ней туризм и показывать миру, что Монголия – это не только степи и кочевые племена. У нас есть мегаполисы, музеи, горнолыжные курорты и еще много всего. Это моя мечта.

- Почему вы выбрали Университет промышленных технологий и дизайна?

- Когда сравнивала российские университеты, то поняла, что СПбГУПТД– лучший вуз для образования в сфере туризма. Кроме того, я обожаю Петербург. Мне нравится то, что наш университет находится в самом центре города, недалеко от Невского проспекта и Дворцовой площади. Я много гуляю, ищу интересные места для туристов. Когда ко мне в гости приезжали друзья из Монголии, которые учатся в Москве, я была их гидом. Они сказали, что это самый прекрасный город на земле, и теперь собираются поступать сюда в магистратуру.

- Вам было легко адаптироваться к учебе в России?

- Я очень переживала за то, как меня примут здесь, думала, как я буду общаться с иностранными людьми. Но решила, если я не исполню свою мечту, это будет мучить меня всю жизнь. Сначала было действительно непросто, меня плохо понимали. Поэтому я решила развивать свое знание русского языка через чтение. За четыре года я прочитала уже 50 книг на русском языке. Больше всего мне понравился роман Булгакова «Мастер и Маргарита», хотя понять его было трудно, пришлось прочитать дважды. Зато теперь я сама преподаю русский язык в онлайне детям из Монголии.

- Тема вашего дипломного проекта связана с турами по Монголии?

- Да, я работаю над нестандартным 10-дневным туром для молодежи по Монголии. Это приключенческий туризм, он включает в себя, как культурно-познавательную часть, так и экстремальную. Мы посмотрим столицу Монголии Улан-Батор, где находятся музеи, буддистские храмы и огромный памятник Чингисхану. Затем мы поедем смотреть, как живут кочевники. Действительно, некоторые монголы до сих пор живут в юртах и сохраняют традиционную культуру. Тур завершается отдыхом на горнолыжном курорте Горхи-Тэрэлж.

- Чем вы планируете заниматься после выпуска?

- Я еще не достигла своих целей, поэтому собираюсь продолжить обучение в магистратуре нашего университета. В этом году нам предстоит преддипломная практика в турагентстве, и я постараюсь остаться там работать. В будущем я бы хотела открыть собственное турагентство в России и его филиал в Монголии, чтобы отправлять россиян на мою родину, а своих соотечественников сюда. Я хочу, чтобы в моей жизни всегда были эти две страны.