Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «Мы работаем для всех, но деньги достаются в борьбе»

В эфире «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM побывал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Поговорим о поддержке культуры в наше сложное время. Роман Владимирович, 36 миллиардов рублей - на такую сумму претендуют творческие коллективы из 85 регионов страны, а количество принятых заявок 9 тысяч. Так?

- Почти 9 тысяч - это завершение заявочной кампании на первую волну 2023 года. Закончилась она 17 ноября. Вообще сумма поддержки всего 4 миллиарда, а заявок подано на 36. В прошлом году, для сравнения, было подано на 84 из возможных 12,5 миллиарда рублей.

- То есть накал страстей снизился. Люди стали соизмерять свои запросы с возможностями Президентского фонда культурных инициатив?

- Четыре тысячи проектов мы уже профинансировали. Те, кто подавался на самый первый конкурс, участвовали и в следующих, но кто-то получит помощь только с четвертой попытки. Снижается не только количество запросов, но и появляется ощущение реальности у заявителей. У людей появился опыт, они стали понимать, на что могут рассчитывать. Все меньше приходит заявок с раздутыми бюджетами, когда хотят всего, побольше и сразу. У нас на одном из конкурсов был запрос по бюджету на 4 миллиарда рублей.

Типы проектов участников можно посмотреть на сайте Фонда.

- То есть это не та история, когда фонд выдает деньги по щелчку пальцев любому желающему и в любом количестве?

- Мы работаем для всех. В фонд могут подавать заявки и некоммерческие организации, и муниципальные учреждения, и бизнесмены, и индивидуальные предприниматели. В принципе любой желающий, у кого есть интересная идея, может поучаствовать в конкурсе, но деньги достаются в борьбе. Мы поддерживаем каждый 8-9-й проект, и зависит это от того, насколько человек захотел справиться с заявкой на финансирование, потому что между понятиями «иметь желание» и «сделать» большая разница. Хотят очень многие получить средства на свои проекты, а вот так, чтобы сесть, изучить все документы, оформить все правильно и чтобы эксперты смогли оценить проект по достоинству, - это получается не у всех. Так, чтобы скачать все положения о конкурсе, все рекомендации, советы старательно, - таких немного. Но с каждой новой волной гранта количество подающих заявки увеличивается, потому многие уже прошли этот путь и получили опыт.

- Фонд возник в разгар пандемии - в мае 2021 года по указу президента. Зачем все это было нужно тогда?

- Люди, связанные с культурой и искусством, оказались в тяжелейшем положении. Большинство мероприятий было отменено, занятость резко снизилась. Не было условий, чтобы давать концерты, спектакли и т. д., поэтому фонд появился как знак поддержки. У нас так в уставе и написано: фонд создан для всесторонней поддержки в области культуры, искусства и креативных инициатив. Вот мы и реализуем ту задачу, ради которой он был учрежден. За полтора года значительно вырос уровень креатива.

- Вы поддержали 4 тысячи проектов по всей стране, каковы результаты?

- Например, в первой волне у нас победила «Школа анимации» в Хабаровске. Дети получили возможность заниматься мультипликацией. Такой возможности раньше в Хабаровске не было. Теперь для того, чтобы обучиться, не нужно уезжать из региона, где работает очень популярная профессиональная студия «Мечталет», делающая мультфильмы. То есть дети, отучившиеся в «Школе анимации», пойдут туда работать. Студия растет, развивается, производит мультфильмы, продает их по Азии и России, соответственно деньги идут в бюджет Хабаровского края. Вот это экономический итог всей истории.

Еще один пример, в московском Манеже проходила выставка «Виктор Цой: путь героя». Огромная выставка, пять залов. Она продлевалась несколько раз. Фондом было выделено на ее организацию около 60 млн рублей. По итогу через полгода вся эта сумма вернулась в бюджет в форме разных начислений. То есть это деньги, которые не просто поддерживают творческих людей, но и работают на экономику страны. Очень много разных итогов. Бывают случаи, когда люди меняют свою жизнь с помощью этих грантов. Ты можешь работать где угодно, иметь мечту, связанную с творчеством (снять фильм, открыть студию, поставить спектакль), но раньше на эти цели деньги было взять негде. Сейчас есть где.

Президентский фонд культурных инициатив, по словам Карманова, поддерживает каждый 8-9-й проект.

- Какие направления рассматриваются?

- Самые разные. Образовательные идеи, фестивальные проекты, форумы, архитектура, урбанистика, мода, пиар-технологии, компьютерные игры, классическое академическое искусство, наставнические проекты и проекты в области популярной культуры, различные стартапы и так далее. Вот, например, «Смешарики» выпустили на деньги фонда сериал о народах России.

Президентский Фонд культурных инициатив, по словам Карманова, поддерживает каждый 8-9 проект. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Где со всеми проектами можно познакомиться?

- На сайте культурных инициатив выложены все проекты. И профинансированные, и не профинансированные. Они лежат в открытом доступе. Их можно почитать, изучить. Обычно проигрывают заявки низкого качества.

- А судьи кто?

- Одну заявку оценивают два эксперта из разных регионов, не зная о существовании друг друга. Все критерии четко прописаны в задании, и главное - их соблюсти.

- Какой-нибудь сельский клуб может претендовать на грант?

- Конечно, и сельский клуб, и сельский музей, и сельская библиотека. 30 процентов грантов фонда отдаются муниципальным учреждениям. И, кстати, очень интересные делают проекты.

- У вас там заявлено такое направление, как «Место силы». О чем идет речь?

- Например, Калужская область, восстановление Сада Ракицкого. Запущенное имение недалеко от Калуги превратилось благодаря гранту в центр культуры, место притяжения людей, а значит, и в место силы. И такая инициатива оживляет все вокруг, у нас таких примеров довольно много.

Гендиректор Культурного фонда президентских инициатив Роман Карманов, генеральный директор и главный редактор "Комсомолки в Петербурге" Ирина Жеглова, главный редактор Радио "Комсомольская правда в Петербурге" Дмитрий Делинский. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На какое количество грантов может претендовать один отдельно взятый регион?

- Мы поддерживаем процентов десять от тех проектов, которые регионом подаются. Скажем, подал регион 200 заявок, из них 20-25 будут поддержаны. Подал 500, одобрят более 50. Как-то так складывается и на федеральном, и на региональном уровне. Большим плюсом является то, что свой проект не надо согласовывать с местными властями. Личные инициативы коллективов сами по себе способствуют обновлению культуры в регионе. Жизнь становится интереснее.

- Первый этап приема заявок на 2023 год закрыт. Что будет дальше?

- Будет еще два этапа - летний и осенний. Всего на будущий год выделено 10 миллиардов, 4 будут потрачены на гранты первого этапа.

- То есть те коллективы, которые не знали, не хотели или опасались, смело могут начинать готовиться к подаче заявок на весну будущего года?

- Совершенно верно. Мы сейчас запустили такую полезную штуку, как тренажер заявки. Нужно просто зарегистрироваться на сайте фонда, найти его и потренироваться, до того как будет объявлен новый конкурс. Это даст много времени для подготовки. Кстати, очень часто люди проигрывают, потому что делают все в последний день.