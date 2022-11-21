Юморист Юрий Гальцев выпустил сборник детских стихов в честь своего отца

Книгу пародист написал, когда из театр отправили на самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О пандемии коронавируса уже никто давно не вспоминает. Кроме Юрия Гальцева. Нет, юморист не заболел - он спустя два года после тех самых времен представил свою первую книгу с интригующим названием «Папин борщ». Только внутри не кулинарные секреты артиста, а детские стихи, посвященные его отцу. Стихосложением Гальцев занялся во время самоизоляции.

- Была пандемия, скучно. Сказали, что театр закроется на год, а нас отправили по домам. Когда хорошее настроение, хочется писать что-то лирическое, а когда плохое, наоборот. И вот появилось первое стихотворение «Слон», потом второе, третье и так еще шестьдесят. Недавно предложили опубликовать их в одной книге, - объяснил артист.

В сборник вошли двадцать стихов из шестидесяти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сборник попали двадцать стихотворений. Все они написаны с привычной для юмориста иронией. Это истории из детства самого Гальцева, где большая часть посвящена отцу. Так, например, заглавное стихотворение «Папин борщ» стало названием книги. В нем артист рассказывает, как его отец Николай Афанасьевич, раздавая всем домашним указания, руководил готовкой. Или как юморист однажды потерял самокат, который подарил ему отец.

За несколько месяцев Юрий Гальцев сочинил 60 стихов и решил выпустить сборник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда я поступил в театральный, обойдя 250 человек, пришел домой и похвалился родителям. Папа был горд, а родственники нет. Сказали, мол, ну какой из тебя артист, иди лучше в строители, иначе будешь всю жизнь побираться. А папа им строго так ответил: «Он вам еще всем покажет». Я и показываю, - немного с грустью отметил артист.