Трамвай сошел с рельсов около метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге

У площади Александра Невского трамвай сошел с рельсов / Фото: Комтранс

В Санкт-Петербурге утром 6 марта 2023 года сошел с рельсов трамвай около площади Александра Невского. Проблема произошла с новым трамваем №30 "Невский", который ввели на время закрытия на ремонт станции метро "Ладожская". Движение транспорта полностью нарушилось. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Новый трамвай 30-го маршрута "Невский" сошел с рельсов около метро "Площадь Александра Невского" и все движение нарушилось, - сообщили в комтрансе.

Инцидент произошел около 7 часов утра. С 7:09 часов движение маршрута проходило по укороченной трассе до станции метро "Новочеркасская". С С 7:55 движение трамваем маршрута № 30 по своей трассе восстановлено. Также с 7:20 маршрут усилен пятью дополнительными трамваями. При этом, интервал движения не увеличили, он также составлял 4-6 минут.

В комитете отметили, что основная задача по развозу людей от станции метро "Ладожская" продолжается.