Волонтеры со всей России объединились, чтобы приблизить Победу

Леонид Слуцкий председатель партии ЛДПР и Куаныш Балтабаева участница движения «Шьем для наших» из Москвы. Автор фото: Родион Севастьянов.

Часто бывает так, что мы готовы помогать другим людям, но мешают обстоятельства. Есть желание, умение и время, но нет материалов или технической возможности. А иногда люди просто не знаю, как сделать так, чтобы их поддержка дошла до адресата.

Теперь помогать и приближать Победу можно гораздо проще. В России появилось движение «Плечом к плечу», которое предлагает объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны - его инициатором стала партия ЛДПР. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад в Победу.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - говорит лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Идея объединить волонтеров возникла после того, как за помощью в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

- Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного.

Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте».

Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу, - говорит Леонид Слуцкий.

Сегодня сотни тысяч волонтеров уже объединились - это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Отряд швейного батальона действует и в Санкт-Петербурге.

- Если мы будем разрозненны, мы дальше не двинемся. Нельзя смотреть друг на друга, как на конкурентов. Вклад общероссийского движения швейбатов – это колоссальная поддержка наших ребят. Я регулярно получаю от бойцов обратную связь. Они говорят - если бы не волонтеры, мы бы здесь не выдержали. Эти вязаные носки, эти флисовые кофты разлетаются там, как горячие пирожки. Я думаю, они спасли не одного парня в окопе, не одни ноги от мороза. Сейчас нам предстоит переориентироваться на лето, когда отпадет необходимость в теплых вещах и появится потребность в других изделиях. Мы поговорим с бойцами и продолжим шить то, что им нужно, - поделилась руководитель отряда швейного батальона «Шьём Победу Питер» Елена Лимонова.

Таких неравнодушных людей в стране сегодня миллионы, но может стать еще больше. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.