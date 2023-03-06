Tele2 наградила победителей студенческой IT-олимпиады. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 выступил партнером всероссийской студенческой олимпиады «Инфотелеком-2023», которая ежегодно проходит на площадке Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Компания отметила лучших студентов технических вузов страны в нескольких номинациях.

Олимпиада «Инфотелеком» ежегодно собирает студентов старших курсов бакалавриата телекоммуникационных и технических вузов России и других стран. Участники проходят отборочные тесты по образовательным дисциплинам, в финале решают практические задания и защищают научные доклады перед экспертным жюри. С 2022 года партнером олимпиады является компания Tele2.

Церемония награждения лучших студентов прошла 3 марта в главном корпусе СПбГУТ. Представители Tele2 вручили ценные подарки финалистам в нескольких номинациях: «Безопасность компьютерных систем», «Интернет вещей и самоорганизующиеся сети», «Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств», «Радиосвязь и радиодоступ», «Радиотехнические системы».

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы рады поддержать талантливых ребят. По опыту знаю, что в студенчестве закладываются многие качества и навыки, необходимые для успеха в карьере. В ситуации интеллектуального соревнования студенты быстрее и глубже погружаются в сложный технический материал, учатся презентовать результаты своего труда, проявляют выдержку и упорство, работают на результат. Рад, что наш профильный вуз проводит такое состязание. Желаю успехов всем нынешним и будущим участникам IT-олимпиады».

В 2020 году Tele2 и СПбГУТ заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Представители оператора входят в попечительский совет вуза. В рамках партнерства стороны реализуют совместные проекты в области развития практических знаний студентов.

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