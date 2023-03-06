Три российских бренда откроют магазины на месте ушедшего H&M в Петербурге

В Петербурге на Большом проспекте П.С. откроются три магазина российских брендов Фото: Артем КИЛЬКИН

В доме 59 на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, где раньше размещался крупный магазин одежды известного шведского бренда H&M, ушедшего с российского рынка, откроются магазины российских компаний. Привлекательные торговые площади решили занять сразу три отечественных ретейлера. Об этом 6 марта 2023 года сообщает NF Group.

- При подборе арендаторов в такой знаковый объект Северной столицы учитывалась уже сложившаяся ретейл-зона брендов и целевая аудитория локации. Большой проспект всегда пользовался огромной популярностью среди российских и международных ретейлеров благодаря своему расположению в центре нескольких активно развивающихся районов города и отсутствию крупных торговых центров в ближайшем доступ, - отметила руководитель отдела торговой недвижимости компании Анна Лапченко.

Три этажа здания займут магазины брендов товаров для всей семьи"Кенгуру", обуви и аксессуаров "Эконика" и женской одежды 2MOOD. Причем, два последних уже открыли свои торговые точки, а "Кенгуру" начнет работать в этом году.

Эксперты отмечают, что Большой проспект Петроградки остается ключевым торговым коридором для размещения брендов премиум-класса. Поэтому магазины именно в этом месте очень востребованы.