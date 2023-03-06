Разводка мостов начнется в Петербурге в ночь с 9 на 10 марта

Разводка мостов начнется в Петербурге 9 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начинается сезон разводки мостов. Пока только технологические. Первая разводка в преднавигационном периоде намечена на ночь с 9 на 10 марта 2023 года. Специалисты "Мостотреста" разведут сначала мост Александра Невского. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

- Предприятие начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2023 года, станет мост Александра Невского. Это случится в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10, - сообщили в "Мостотресте".

Непосредственно навигация по рекам и каналам города начнется 10 апреля. До этого разводки мостов по Неве и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь. Для проверок до начала сезона они будут разведены около 60 раз. График технологических разводок будет публиковаться каждый день.

Напомним, что сезон навигации в Петербурге длится с 10 апреля по 30 ноября.