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Общество6 марта 2023 7:17

Разводка мостов начнется в Петербурге в ночь с 9 на 10 марта

«Мостотрест» начнет технологические разводки, готовя мосты к сезону
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Разводка мостов начнется в Петербурге 9 марта

Разводка мостов начнется в Петербурге 9 марта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начинается сезон разводки мостов. Пока только технологические. Первая разводка в преднавигационном периоде намечена на ночь с 9 на 10 марта 2023 года. Специалисты "Мостотреста" разведут сначала мост Александра Невского. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

- Предприятие начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2023 года, станет мост Александра Невского. Это случится в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10, - сообщили в "Мостотресте".

Непосредственно навигация по рекам и каналам города начнется 10 апреля. До этого разводки мостов по Неве и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь. Для проверок до начала сезона они будут разведены около 60 раз. График технологических разводок будет публиковаться каждый день.

Напомним, что сезон навигации в Петербурге длится с 10 апреля по 30 ноября.

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