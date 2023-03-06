8 марта Петербург занесет снегом

Воздух, несмотря на метель, будет по-весеннему теплым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как бы ни хотелось прекрасным петербурженкам получить в свой праздник отличную погоду, природа распорядилась по-своему. Увы, 8 марта город занесет снегом и хорошенько продует юго-восточным ветром с порывами 8-13 м/с. Это приближается циклон, раздосадовал прогнозом главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).

- С марта началась зима, что поделаешь. Зато продолжительность дня уже большая и солнце высоко, дневная температура приближается к 0…-2 градусам. Но 8 марта будет зимняя погода – помните картину, как в праздник дворники с утра на снегу рисовали? Вот примерно так и будет послезавтра утром. Активный циклон подходит с запада и упирается прямо в нас, осадки придутся на первую половину дня, - рассказал Колесов.

Снег подберется к Петербургу еще вечером 7 марта, так что легкой метели в праздник избежать не получится. Но вместе с этим, заметил синоптик, будет ощущаться весенняя погода: температура подберется к 0…-2 градусам во второй половине дня, а ветер ослабеет.

Вплоть до 9-10 марта Петербург будет подмораживать по ночам – в тылу циклона похолодает до -10…-15 градусов. А в целом погода будет примерно одинаковой до конца недели: холодные ночи, периодический снег и дневное повышение температуры. Не замерзнем, констатировал Александр Колесов.