Тюльпаны раскрыли цены. Сколько придется выложить мужчинам на букет к 8 марта в Петербурге

8 марта мужчинам обойдется в копеечку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветочные магазины Петербурга сегодня и завтра будут самыми посещаемыми точками в городе. Ажиотаж по случаю 8 Марта чувствовался и пару дней назад: мужчины с охапками тюльпанов, роз и мимоз праздничными пачками выплывали из пунктов продаж. Среди них оказалась и сильная половина редакции «КП в Петербурге». Выбирая букеты для наших дам, мы заодно узнали, откуда сейчас поставки и что за зверь такой - ленинградский тюльпан.

Первым магазином, куда мы зашли прицениться, оказалась торговая точка на Петроградской стороне. Небольшое помещение было заставлено коробками со свежесрезанными цветами. Аромат такой, что мы не сразу обратили внимание на цены. Пять тюльпанчиков - 650 рублей?!

Импортные весенние букеты преобладают на прилавках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С прошлого года цены уже взлетели на 20-30 процентов, поэтому сейчас скачок не чувствуется, - успокаивает нас продавщица, но легче от этого не становится.

В следующем магазине, на Васильевском острове, нас ослепляет цена на красную розу - второй по популярности цветок на 8 Марта. Букетик из пяти штук - 1400 рублей как минимум.

- А откуда розы? - спрашиваем хозяйку.

- Мы и сами не всегда понимаем, откуда. Из Кении или Эквадора, - честно признается женщина. Их практически не отличить.

Ежедневно в Россию ввозят шестьдесят - восемьдесят машин срезанных цветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурент импортных сородичей - наша, ленинградская роза. Ее в Петербург к 8 Марта регион поставил в количестве 2,5 миллиона штук. Этого мало, отмечают эксперты. Получается, что отечественные производители все еще не могут полностью закрыть нужды внутреннего рынка. В Петербурге всего лишь 17 процентов цветов выращено в России, остальное импорт.

- Особый экономический ущерб отечественным цветоводам наносит импорт из Эквадора и Кении. Нам мешает низкая ставка таможенной пошлины, которая опустилась с 15 до 5 процентов. После этого затраты у импортеров стали меньше, а ущерб для российской отрасли стал более ощутим, - объясняет врио и. о. директора Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.

- Зарубежные поставщики собирают тюльпаны в конце января. Вот и представьте, сколько они хранятся в холодильнике, дожидаясь своего «выхода» на 8 Марта, - отмечает директор тепличного комплекса АО «Племхоз им. Тельмана» Дмитрий Антонов. - Мы же начали собирать тюльпаны 25 февраля, поэтому ленинградский цветок простоит дольше.

Оказывается, некоторые зарубежные поставщики собирают тюльпаны в конце января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«Ежедневно в Россию ввозят шестьдесят - восемьдесят машин срезанных цветов - это на 20-30 процентов меньше, чем год назад. В Санкт-Петербург поступает 3-5 процентов от общего объема. Чаще всего это розы, хризантемы, лизиантусы и гвоздики из Голландии, Эквадора, Кении и Колумбии. К праздникам увеличивается ввоз тюльпанов».

(Светлана СМУРОВА, начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.)

ПРИЦЕНИСЬ!

Голландский тюльпан - 130 руб. за штуку.

Ленинградский тюльпан - 120 руб. за штуку.

Эквадорская роза - 250-350 руб. за штуку.

Хризантема - 200-400 руб. за штуку.

Гербера - 230-360 руб. за штуку.