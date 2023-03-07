Состязание талантов: Лучшие дизайнеры изНИУ ВШЭ разработают проект благоустройства экорайона «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга

Лучшие дизайнеры из НИУ ВШЭ разработают облик экорайона «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Новые районы в Петербурге строят не только функциональными, но и стильными. В этом застройщикам помогает привлечение талантливых художников и дизайнеров. Например, 6 марта 2023 года компания «Главстрой Санкт-Петербург» и петербургский кампус Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) запустили совместный конкурс на создание облика придомовых территорий в в жилом экорайоне «Юнтолово», расположенного в Приморском районе Петербурга.

Это первое большое сотрудничество крупного застройщика и одного из главных вузов страны. Участникам конкурса предстоит создать дизайн территорий одного из кварталов жилого экорайона «Юнтолово», построенного в концепции «урбан/форест». В результате состязания выпускники Школы дизайна НИУ ВШЭ спроектируют в «Юнтолово» комбинированные малые архитектурные формы и арт-объекты на тематику птиц. Местом для будущих достопримечательностей выбрали территорию между корпусами №9 и №10.

- Для нас очень важно сотрудничество с крупными компаниями, - отметил главный куратор профиля «Среда и интерьер» Андрей Пунин. - Это позволяет нашим студентам принимать участие в ярких, знаковых проектах, которые будут созданы в городском пространстве. Жилой экорайон «Юнтолово» - это огромный город в городе, который соединяет в себе развитую инфраструктуру и при этом очень близок к природе, в частности к Юнтоловскому заказнику. Соответственно, ленд-арт объекты, которые будут созданы в рамках этого конкурса, посвящены жизни человека рядом с природой в городском комфорте. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» внимательно относится к организации придомовых территорий и жилой среды, трепетно сохраняет кусочки леса, который оставлен в первозданном виде вокруг домов. Поэтому объекты, которые будут создаваться, должны быть частью этого гармоничного сосуществования человека и природы. От студентов я жду ярких, интересных проектов, которые будут не только красиво воплощены в визуализациях, но и продуманы с точки зрения реализации. В итоге эти проекты станут важным центром притяжения в городе как яркие объекты современного искусства.

Состязание состоится на портале hsedesign.ru. В нем могут участвовать студенты и выпускники Школы дизайна НИУ ВШЭ в возрасте до 25 лет. Каждому предложат создать альбом концепции и проектных решений для строительства малых архитектурных форм, арт-объектов, скульптур и сооружений. При этом важно, чтобы все идеи вписывались в окружающий пейзаж экорайона и создавались при помощи природных материалов.

- Наш экорайон «Юнтолово» - это городская территория нового формата, - сказала директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ирина Межейникова. - Его главная особенность - гармоничное сочетание разновысотной жилой застройки, зеленых рекреационных зон, необходимых социальных, коммерческих объектов, а также множества магнитов, которые призваны мотивировать людей выйти из дома и жить активной жизнью. Коллаборация со Школой дизайна НИУ ВШЭ для нас - возможность посмотреть свежим взглядом на пространство уже освоенного квартала и дополнить его новыми объектами, которые не только подчеркнут его уникальность, но и станут новыми достопримечательностями экорайона. Мы ждем от участников профессионального подхода и нестандартных идей. Уверена, что атмосфера «Юнтолово» вдохновит студентов на создание ярких запоминающихся арт-объектов.

Победителей конкурса ждут денежные призы:

I место – 50 000 рублей;

II место – 30 000 рублей;

III место – 20 000 рублей.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на конкурс можно на сайте: hsedesign.ru.Прием заявок на платформе стартует 6 марта и продлится до 16 апреля 2023 года. Итоги будут подведены до 31 мая, а строительство по выигравшему проекту пройдет в период с 1 июня по 10 июля 2023 года.

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