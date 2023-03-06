Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 марта 2023 15:26

Управляющие компании Петербурга сделают перерасчет общедомовых нужд за 2022 год

Квитанции с произведенными перерасчетами петербуржцы получат в марте
Анастасия НУРАДИЛОВА
Для некоторых многоквартирных домов перерасчет уже произвели

Для некоторых многоквартирных домов перерасчет уже произвели

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перерасчет коммунальных ресурсов на содержание общего имущества многоквартирного дома за 2022 год планируется провести в Петербурге. Этим займутся управляющие компании. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На решение о перерасчете влияют несколько факторов. Во-первых, в доме должен быть установлен общедомовой прибор учета ресурсов. Во-вторых, учитывается, было ли проведено собрание жильцов, и что в ходе него решено, - говорится в сообщении ведомства.

Если сами жители дома никакого решения не приняли, то перерасчет производится в первом квартале нового года. Он рассчитывается вычислением разницы между показаниями общедомового счетчика и внутриквартирного потребления за аналогичный период.

Для некоторых многоквартирных домов перерасчет уже произвели. У управляющих компаний есть возможность сделать это и в марте. Специалисты уже проинформировали жильцов на информационных стендах на лестничных площадках, а также на квитанциях «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».

КОНКРЕТНО

Размер доначисления отражен в столбце «Изменение размера платы» на квитанциях. Размер уменьшения отражен в строке: «Оплачено ранее».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ