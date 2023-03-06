Что ждать от коронавируса в Петербурге спустя три года пандемии: Будет ли новая волна и дефицит вакцины?

20 тысяч доз уже развезли по поликлиникам города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса в мире стихла, но не закончилась. Петербургские врачи единогласно говорят о том, что некогда опасный и убивающий людей ковид перерос в сезонную болезнь. Сейчас он чаще всего протекает как обычное острое респираторное заболевание – беспокоя только верхние дыхательные пути и не спускаясь в легкие с пневмонией. Хотя, по словам директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, предсказать, когда вирус отступит совсем, нельзя. Придется быть готовыми к появлению новых штаммов.

Как заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» главврач больницы имени Боткина Денис Гусев, волна заболеваемости ковидом немного поднялась с января, как только отступил сезонный грипп.

- Сейчас 40-45% наших пациентов с ОРВИ имеют ковид. Это волнообразное закономерное течение вируса. В феврале-марте мы и ожидали подъем, он будет непродолжительным. На данный момент почти все коронавирусные пациенты старше 80 лет, но среди всех их проблем со здоровьем ковид стоит только на 5-10 месте. На первых позициях – сердечные, почечные и другие хронические заболевания, - разъяснил Гусев.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец заметил, что среди заболевших пациентов очень мало привитых людей и призвал озаботиться вакцинацией. Повторять процедуру желательно через полгода после заболевания или же первой вакцинации. Тем более что Петербургу не грозит такой же дефицит вакцины, какой недавно случился в Москве – там случилась нехватка первого компонента «Спутника V».

- Мы оцениваем запас препарата в городе, исходя из ежедневного объема вакцинации. На прошлой неделе Петербург получил 32 тысяч компонентов «Спутника V», 20 уже развезли в поликлиники, 10 тысяч остаются в запасе. Мы зависим от поставок Минздрава, но я уверен, что сложностей с вакциной в ближайшее время не будет, - заявил Лисовец.

Дмитрий Лиознов добавил, что боящимся уколов можно воспользоваться интерназальной вакциной и впрыснуть защиту от вируса в нос. И рассказал, что его коллеги уже работают над препаратом, который сможет убить двух зайцев: коронавирус и грипп. Пока разработка на стадии исследований.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, в свою очередь, сказал о важности индивидуального подхода в вакцинации. Чтобы человек смог сам определить, остались ли у него антитела и есть ли необходимость в ревакцинации.

- На это направлен простой тест для массового применения. Это последняя разработка нашего института – «Коронадерм». Кожный тест, работающий по аналогии с туберкулиновым тестом (пробой манту). Он прошел две фазы клинических исследований и находится на регистрации в Минздраве, - рассказал Тотолян.

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