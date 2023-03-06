Машинистами в петербургской подземке впервые стали женщины

В прошлом Мария была замгендиректора торговой сети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В хмуром мужском коллективе машинистов Петербургского метрополитена промелькнул луч света - среди их коллег появились девушки! Две лучшие ученицы профессиональных курсов машиниста пополнили подземный штат и стали первыми барышнями, которые отправятся покорять тоннели с сотнями пассажиров «на борту».

«Комсомолка» в преддверии 8 Марта познакомилась с одной из машинисток Марией Сазоновой. Вместе с коллегой Дарьей она обошла 18 соперниц и увидела свет в конце карьерного тоннеля. Мария уже месяц проходит практику на красной ветке метро после обучения, но пока ездит только с наставником. Самостоятельно на линию она выйдет через два с половиной месяца.

Пока машинистка ездит в сопровождении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Лично мне старые поезда нравятся больше: ломаются реже, а по характеру более спокойные. Современные следят за каждым действием. Если что не нравится - останавливаются и дают подумать, - говорит Мария.

Новоиспеченному машинисту 34 года, она мама двоих дочерей. В метро попала из любви к движению, ответственности и… из-за скуки - в прошлом Мария была замгендиректора торговой сети.

- Это круто - кардинально поменять карьеру и начать новую жизнь. Друзья хотя и удивились моему выбору, но поддержали. Муж в восторге и очень гордится мной, - улыбается машинист.

Мария месяц проходит практику на красной ветке метро после обучения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, уже лет пятнадцать Мария водит автомобиль, но вот гонять составы по тоннелям - совсем другое дело. Девушка признается, что поначалу ей было страшно, особенно при поворотах с уклона. Однако уверенность в маневрах прибавляется с каждым днем - все-таки на плечах Марии большая ответственность за пассажиров и практика.